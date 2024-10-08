Прямо среди многоэтажек: жуткие кадры с места прилета в Харькове

Россияне практически ежедневно беспощадно обстреливают Харьковскую область и областной центр. Враг цинично выбирает своими целями жилые дома, критическую инфраструктуру, магазины и школы, а его жертвами становятся мирные люди.

День 8 октября не стал исключением для оккупантов. Они в очередной раз ударили по жилому сектору и направили свои КАБы на обычные многоэтажки.

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Что известно об обстреле

Громкие взрывы прогремели днем. Практически сразу стало известно, что враг направил на город несколько управляемых авиационных бомб. Одно из попаданий пришлось в парковую зону в районе Северной Салтовки.

Местные слышали 3 взрыва, а повреждения получила многоэтажка. КАБ попал по аллее вблизи этого дома. К сожалению, уже известно о раненых и погибших.

Последствия обстрела Харькова / фото Анны Черненко

Председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что погибли два человека – это мужчина и женщина по 70 лет. Сначала говорилось о трех раненых, но впоследствии их количество возросло до 7. Среди пострадавших – 10-летний парень. Его состояние удовлетворительное.

Оккупанты били по открытым территориям, всего использовали 6 КАБов.