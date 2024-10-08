День 8 жовтня не став винятком для окупантів. Вони вчергове вдарили по житловому сектору й спрямували свої КАБи на звичайні багатоповерхівки.

До теми Росіяни вдарили по багатоповерхівці у Харкові: скільки загиблих і постраждалих

Що відомо про обстріл

Гучні вибухи пролунали вдень. Практично одразу стало відомо, що ворог скерував на місто декілька керованих авіаційних бомб. Одне з влучань прийшлося у паркову зону в районі Північної Салтівки.

Місцеві чули 3 вибухи, а пошкоджень зазнала багатоповерхівка. КАБ влучив по алеї поблизу цього будинку. На жаль, уже відомо про поранених та загиблих.

Наслідки обстрілу Харкова / фото Анни Черненко

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що загинули двоє людей – це чоловік та жінка по 70 років. Спершу мовилось про трьох поранених, але згодом їхня кількість зросла до 7. Серед постраждалих – 10-річний хлопець. Його стан задовільний.

Окупанти били по відкритих територіях, загалом використали 6 КАБів.