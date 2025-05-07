"Орешник" теоретически может полететь, Украина заранее будет знать об этом пуске, – ЦПД

Даже если Россия захочет ударить "Орешником" по Украине 9 мая, наши войска будут об этом знать. Поэтому граждан сразу предупредят об опасности.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на заявление руководителя Центра противодействия дезинформации Андрея Коваленко.

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Украина будет знать, если Россия будет готова применить "Орешник"

Глава ЦПИ отметил, что "не исключено", что Владимир Путин захочет запустить по Украине свою многохваленную ракету. В таком случае у людей будет время, чтобы перейти в безопасное место, ведь сообщение о возможном пуске "Орешника" обещают дать заранее.

Коваленко также добавил, что Россия, вероятно, хотела бы осуществить какую-то провокацию на своем же параде, чтобы обвинить в обстреле Украину.

Это знаете, как выглядит: не бейте по параду, иначе мы ударим "Орешником". Едва ли не последний аргумент... Всем известно из специалистов, что последний пуск был неудачный,

– отметил Андрей Коваленко.

Руководитель ЦПИ отметил, что Россия возобновила запугивание "Орешником" и на фоне беспрецедентных атак БпЛА по российской территории. Сейчас же они волнуются за успешное проведение парада ко Дню победы, хотя на самом деле в Кремле сами придумали эту "опасность из-за атаки".

Напомним, ранее российские пропагандисты действительно делали заявления о том, что Путин может применить по Украине межконтинентальную баллистическую ракету "Орешник". По мнению генерал-лейтенанта в отставке Игоря Романенко, это свидетельствует о том, что планы диктатора идут не так, как он хочет, поэтому он и угрожает.