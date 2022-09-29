На путина давят, – Невзлин сказал, кто агитирует главу кремля применить ядерное оружие в Украине
Путин решился объявить мобилизацию в россии, хотя пытался этого избежать. Также глава кремля может подвергнуться призывам "партии войны" и использовать ядерное оружие.
Об этом 24 каналу сказал российский оппозиционер Леонид Невзлин. По его словам, на самом деле в плане кремлевских властей не война против Украины, а против НАТО и Европы.
Обратите внимание Может уничтожить целый город: куда россия может ударить ядеркой и какие будут последствия
Почему путин объявил мобилизацию
Невзлин заметил, что путин не хотел объявления мобилизации и всячески ей сопротивлялся. Однако он принял такое решение под давлением партии войны.
Его фактически поставили в это положение. Я себе представляю, как он чувствует себя, будучи клиническим трусом, не очень здоровым человеком и еще психопатом,
– сказал он.
По мнению российского оппозиционера, глава кремля не оставил идею победить Украину. Потому впереди еще будут решения.
По его словам, путин считает, что благодаря призыву и дополнительной технике, которую бросят на фронт, он начнет одерживать победу. Если же он и дальше будет продолжать нести потери, то уйдет в депрессию, что делает обычно, когда у него что-то не получается. И тогда его будут агитировать к применению тактического ядерного оружия.
При каких условиях путин может применить ядерку
Невзлин считает, что дальше, вероятнее всего, как загнанная в угол крыса, путин вполне может применить тактическое ядерное оружие. По данным разведчиков, он может это сделать в некоторых местах по линии фронта. Вероятность такого шага очень высока – не менее 50%.
Второй вариант, что путин передаст бразды правления, скажем, "партии войны". Эти точно кинут тактическое ядерное оружие,
– сказал российский оппозиционер.
По его мнению, идеологом происходящего и руководителем "партии войны" сейчас является Юрий Ковальчук. Именно на нем лежит основная вина в уговоре путина начать полномасштабную войну против Украины.
Кто агитирует путина применить ядерное оружие в Украине: смотрите видео
Каков настоящий замысел путина
Невзлин заявил, что на самом деле в плане кремлевской власти не война против Украины – они воюют с НАТО и Европой. Но они не сражаются с Соединенными Штатами Америки.
Потому что идея, которую они преследуют – это добиться хаоса в Европе из-за энергетики, поставить Украину на колени и заставить европейцев и Байдена просить Зеленского отдать часть территории в каком-то ужасном для Украины мире или перемирии,
– заявил Невзлин.
Он отметил, что ключевым в этом плане является дестабилизация Европы. После этого путин с Байденом, Си Цзиньпином и ООН разделят сферы влияния на три части.
Как путин угрожает миру ядерным оружием
- Путин 21 сентября пригрозил миру ядерным оружием. Он сказал, что россия использует все имеющиеся средства для "своей защиты". В своей "речи" глава кремля подчеркнул, что не блефует.
- Президент Владимир Зеленский заявил, что угрозы ядерным оружием от главы кремля владимира путина не являются чем-то новым. Но, по словам украинского лидера, нельзя исключать риски.
- На вероятные действия россии должны реагировать другие ядерные государства, чтобы продолжать сдерживать москву от агрессивных намерений. Так считает советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк.
- На пресс-конференции в ООН Сергей Лавров стал угрожать "ядерной доктриной". Он заявил, что все российские законы и доктрины, включая ядерную, будут распространяться и на "присоединенные" через псевдореферендумы территории Украины.