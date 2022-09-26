Российские угрозы ядерным ударом: какие сдерживающие факторы могут предотвратить опасность

На фоне очередных ядерных угроз путина Украине нужно еще больше поддержки западных партнеров, чтобы увеличивать свои возможности.

Нужно дальнобойное оружие

Об этом 24 каналу рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко. По его словам, это необходимо для того, чтобы иметь возможность уничтожать отдельные потенциально угрожающие средства доставки ядерного оружия, в частности, на территории оккупированного Крыма, где они могут располагаться. Это позволит исключить угрозы как Украине, так и странам Черноморского бассейна.

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"Для того чтобы нам, например, доставать до такого объекта как "Феодосия-13", который с советских времен известен тем, что там хранилось ядерное оружие, нужно увеличивать эти возможности", – подчеркнул Мусиенко.

Военный эксперт отметил, что украинские возможности в нанесении ударов по оккупированному Крыму в последнее время и так выросли. Но больше дополнительных сил и средств – это еще один из элементов ядерного сдерживания и сигнал российским властям, что Запад и Украина не будут молча наблюдать за их угрозами и шантажом.

Поэтому я думаю и допускаю, что в ближайшее время мы увидим сообщения и увеличение такой помощи от наших партнеров,

– добавил он.

В первую очередь речь идет о ракетах ATACMS или других видах вооружения, которые дают нам возможность доставать дальше, чтобы предотвратить ядерные удары, терроризм и шантаж. Мусиенко подчеркнул, что с точки зрения международного права это абсолютно оправданный и очевидный жест, который дает возможность спасти Европу от катастрофических последствий.

Тем более что это гарантировано договором о нераспространении ядерного оружия, к которому присоединилась Украина. В нем четко указано, что на территории Украины запрещено размещение каких-либо ядерных арсеналов или средств доставки. Это, очевидно, нарушается или может нарушаться россией, если в Крыму или других оккупированных территориях появятся носители ядерного оружия или даже сами ядерные боеголовки.

Почему активизировались разговоры о ядерном ударе

Мусиенко подчеркнул, что увеличение заявлений западных лидеров и активизация обсуждения вероятной ядерной атаки – это нормально и правильно, ведь сам путин заявляет об этом все чаще.

Так, причины для волнения и обдумывания этого вопроса есть – путин в очередной раз пригрозил ядерным оружием в своем обращении, при этом россия до сих пор ведет жестокую войну против Украины и применяет ядерный шантаж, захватив и милитаризировав Запорожскую АЭС, и не желая выходить оттуда даже по требованию МАГАТЭ. Кроме того, время от времени просьба разместить ядерное оружие на территории беларуси раздаются и от путинского прислужника лукашенко.

"Это не может оставаться без внимания, потому что планы применения тактического ядерного оружия предусматривались россией и по отдельным европейским странам, то есть по Западу. Это НАТО, это Европейский Союз, это гарантии безопасности, которые находятся под американской системой ПРО", – подчеркнул военный эксперт.

Поэтому, по мнению Мусиенко, было бы плохо, если бы ядерную тему не обсуждали, и угрозы российского диктатора оставались бы без внимания. Этого делать нельзя, потому что Украина и мир должны со всей решимостью дать путину понять, что последствия ядерной атаки для россии могут быть действительно катастрофическими.

Это абсолютно правильные месседжи и сигналы, и в этом смысле предоставление оружия и поддержки Украине – это тоже дополнительный сдерживающий фактор и гарантии безопасности.

– подытожил Мусиенко.

Александр Мусиенко о ядерной угрозе от россии: смотрите видео

Запад разрабатывает план действий на случай применения путиным ядерного оружия

По данным издания Financial Times, страны Запада работают над планом действий, чтобы быстро отреагировать на возможную ядерную атаку россии. Они повышают наблюдение и сдерживание. То есть, если путин надеялся, что после очередных угроз Украина пойдет на уступки или капитуляцию, а Запад уменьшит или прекратит поддержку, то замысел не удался. Случилось обратное.