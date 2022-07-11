Тест для Евросоюза, – литовский политолог об угрозах россии из-за Калининграда

Литва ограничила для россии транзит в Калининград различных российских товаров. В кремле, конечно же, недовольны этим и реагируют традиционно для себя – угрозами.

Своими угрозами кремль испытывает Европейский Союз на единство.

Так, на днях представительница российского МИДа мария захарова заявила , что в Москве уже завершили подготовку "ответа" на блокировку Калининграда, и в ближайшие дни могут принять жесткие меры против Литвы и ЕС. Эти заявления являются тестом для Европейского Союза. Об этом 24 канала рассказал литовский политолог Витис Юрконис.

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По его словам, сейчас, когда все видят агрессию России против Украины, единства в Евросоюзе все больше, однако возникают и некоторые трудности, когда нужно показывать поддержку не просто высказываниями и рукопожатиями, а голосованием и решениями.

Думаю, что мы могли бы вести себя солидарнее и не позволять кремлю думать, что в единой позиции есть какие-то трещины,

– считает эксперт.

Война в Украине и угрозы Литве через Калининград является проверкой для ЕС, и политолог надеется, что не будет никаких колебаний, а все страны-члены и их представители будут едины.

По его мнению, необходимо быть солидарными и совместно показывать свою политическую волю на всю мощь Европейского Союза. Если этого не будет, Россия будет воспринимать ЕС как слабых.

Литовский политолог Юрконис об угрозах россии через Калининград: смотрите видео



Заметим, что, несмотря на очередные угрозы из москвы, 11 июля Литва расширила список подсанкционных товаров , которые она не позволит перевозить через свою территорию. Теперь Калининград останется без цемента и алкоголя из России. Об этом объявили после вступления в действие соответствующего решения ЕС.​