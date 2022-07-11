Своїми погрозами кремль випробовує Європейський Союз на єдність

Так, днями представниця російського мзс марія захарова заявила, що у москві вже завершили підготовку "відповіді" на блокування Калінінграда, і найближчими днями можуть вжити жорстких заходів проти Литви та ЄС. Такі заяви є тестом для Європейського Союзу. Про це 24 каналу розказав литовський політолог Вітіс Юрконіс.

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За його словами, зараз, коли усі бачать агресію росії проти України, єдності в Євросоюзі все більше, однак виникають і деякі труднощі, коли треба показувати підтримку не просто висловлюваннями та рукостисканнями, а голосуванням та рішеннями.

Думаю, що ми могли б поводитися більш солідарно та не дозволяти кремлю думати, що в єдиній позиції є якісь тріщини,

– вважає експерт.

Війна в Україні та погрози Литві через Калінінград є перевіркою для ЄС, і політолог сподівається, що не буде жодних коливань, а усі країни-члени та їхні представники будуть єдині.

На його переконання, необхідно бути солідарними та спільно показувати свою політичну волю на всю потужність Європейського Союзу. Якщо цього не буде, росія сприйматиме ЄС як слабких.

Литовський політолог Юрконіс про погрози росії через Калініград: дивіться відео



Зауважимо, що попри чергові погрози з москви, 11 липня Литва розширила список підсанкційних товарів, які вона не дозволятиме перевозити через свою територію. Тепер Калінінград залишиться без цементу та алкоголю з росії. Про це оголосили після того, як у дію вступило відповідне рішення ЄС. ​