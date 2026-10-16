"Киев разорвут на два берега": в России угрожают нанести удары по мостам и энергетике

Российское военное командование объявило о начале ударов по украинской энергетике и стратегическим мостам. В то же время Владимир Путин потребовал продолжать регулярные массированные атаки на Украину.

Как сообщили в пресс-службе Кремля, Владимир Путин посетил вспомогательный пункт управления Объединенной группировкой войск и провел совещание с военным руководством.

Как страна-агрессор планирует продолжать обстрелы Украины?

Во время встречи начальник Генштаба России Валерий Герасимов объявил об изменении тактики воздушных атак. По его словам, оккупационные войска уже приступили к нанесению массированных ударов по энергетической системе Украины и логистическим переправам.

Военное командование страны-агрессора прямо заявило о планах разрушения ключевых транспортных артерий, отметив, что Киев планируют фактически разорвать на два берега посредством целенаправленных ударов по мостам стратегического назначения.

Владимир Путин во время совещания потребовал от своего командования не прекращать давление на украинскую инфраструктуру.

Необходимо продолжать наносить массированные и групповые удары по Украине,

– цинично высказался глава Кремля.

Помимо угроз энергетике, российское руководство озвучило ряд пропагандистских заявлений о линии боевого столкновения. В частности, Валерий Герасимов утверждал о якобы захвате города Доброполье и поселка Алексеево-Дружковка, а также о попытках продвижения в сторону Сум и Запорожья.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отметил, что полная оккупация Донецкой области остается одной из главных целей российских властей, а сам Путин отказался считать вопрос создания так называемой буферной зоны предметом каких-либо переговоров.

Отметим, что во время пресс-брифинга в Брюсселе Владимир Зеленский подчеркнул, что Россия не прекращает наступление и даже не рассматривает возможность замораживания войны. По словам главы государства, Путин стремится не только захватить восток Украины, но и проверить на прочность Европу и НАТО.