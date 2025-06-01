После массированных атак по российским аэродромам пропагандисты пугают ударом "Орешником"

В воскресенье, 1 июня, СБУ провела уникальную операцию "Паутина" на территории России, поразив сразу 4 аэродрома – "Белая", "Дягилево", "Оленья" и "Иваново". В стране-агрессоре уже начали угрожать применением "Орешника" в ответ.

Об этом сообщают пропагандистские СМИ, передает 24 Канал. Сейчас в Кремле якобы происходит срочное совещание.

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Россияне угрожают "Орешником"

СБУ провела операцию по уничтожению российской стратегической авиации, поразив более 40 самолетов, в частности А-50, Ту-95 и Ту-22М3. По предварительным данным, убытки противника составили не менее 2 миллиардов долларов.

Теперь российские СМИ сообщают о срочном совещании в Кремле "в связи с массированной атакой ВСУ". На нем якобы обсуждают возможное применение системы "Орешник".

К тому же некоторые военные страны-агрессора заявляют, что вывод из строя стратегической авиации якобы дает России право на применение ядерного оружия.

Напомним, подготовка к спецоперации "Паутина" длилась более 1,5 лет. Ее контролировал лично Владимир Зеленский, а реализовывал – начальник СБУ Василий Малюк и его коллектив. Дроны на территории страны-агрессора спрятали под крышами мобильных деревянных домиков на грузовых авто.