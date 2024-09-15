Медведев включил ядерные угрозы: зачем он это делает

Кремль на фоне разговоров о разрешении бить по России западным дальнобойным оружием, которого ожидает Украина, прибегнул к традиционной своей тактике – угрозам применения ядерного вооружения. Соответствующее заявление в очередной раз сделал заместитель секретаря совбеза России Дмитрий Медведев.

Медведев – это вечная "пугалка", которому нужно регулярно показывать Путину свою полезность. Такое мнение в разговоре с 24 Каналом выразила российская оппозиционерка, политический аналитик Ольга Курносова, добавив, что Медведев играет роль злого клоуна, но не он один это делает в России.

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В России "ядеркой" пугают политики 2-го и 3-го планов

Курносова считает, что Медведев постоянно пишет угрозы, нацеленые на Запад, в частности с целью того, чтобы продемонстрировать российскому диктатору, что в любой момент он всегда готов начать всех пугать и делает это лучше, чем пропагандист Соловьев, поэтому именно его нужно оставить на рабочем месте.

Относительно того, действительно ли глава Кремля может дойти до того, чтобы применить ядерное оружие, российская оппозиционерка выразила сомнения. Ведь, на ее взгляд, Путин довольно рациональный в своих действиях, к тому же Китай уже многократно показывал свою позицию и озвучивал, что категорически против применения "ядерки".

Мы видим, как снова лица 2-го и 3-го планов в России начали об этом говорить. Какой-то депутат от "Единой России" (Андрей Колесник) предложил устроить ядерный взрыв. Симоньян тоже уже предлагала делать что-то подобное, чтобы всех напугать. Но Путин не дурачок, он понимает, что как только попытается такое совершить, будет ответ. Он боится ударов дальнобойных западных ракет,

– отметила Курносова.

В своем заявлении Медведев отметил, что Россия якобы проявляет терпение, поэтому решение о применении ядерного оружия до сих пор не было принято. Хотя, по его словам, для этого Москва имеет формальные предпосылки. Экс-президент России написал, что "терпению приходит конец" и пригрозил, что тогда образуется "гигантское серое расплавленное пятно".

Заметьте! Генерал-майор Великобритании в отставке Чип Чепмен считает, что Россия использует тактику ядерного шантажа как один из способов подорвать западную поддержку Украины. По его мнению, пока нет признаков, свидетельствующих о подготовке Кремля к применению ядерного оружия.