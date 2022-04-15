Россия угрожает Швеции и Финляндии из-за курса в НАТО: Кремль заявляет о "новом рубеже"

Россия продолжает угрожать Швеции и Финляндии, которые изменили свою позицию по военному нейтралитету и сближаются с НАТО. В Кремле заявили о "новом рубеже противостояния".

В Кремле подвергают сомнению мир на севере Европы

Представитель МИД России Мария Захарова заявила, что вступление Швеции и Финляндии в НАТО может привести к негативным последствиям для мира на севере Европы.

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Зачем нашим финляндским и шведским соседям по Балтийскому региону превращаться в новый рубеж противостояния блока НАТО с Россией – неясно. Отрицательные последствия для мира и стабильности на севере Европы очевидны,

– сказала Захарова.

Представитель российского МИД открыто пригрозила Швеции и Финляндии, сказав, что эти страны "должны понимать и последствия такого шага для двусторонних отношений и в целом европейской архитектуры безопасности".

На этом ахинея Захаровой не остановилась. Представитель МИД России уверена, что Швеции и Финляндии станут "натовской передовой" и "откажутся от части суверенитета при выработке решений в сфере обороны и внешней политике".

Швеция и Финляндия начали сближение с НАТО

Швеция и Финляндия приняли решение начать курс в НАТО на фоне российского вторжения в Украине.

Премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон сообщила, что страна готова подать заявку на вступление в Альянс уже летом 2022 года.

Ее коллега из Финляндии Санна Марин также заявила, что страна планирует принять заявку на вступление в НАТО в ближайшие недели.

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