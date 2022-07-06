Своего всегда мало: в россии заговорили о "возвращении" Аляски

Россияне до сих пор представляют, что после войны против Украины от их армии что-то останется. Они решили ответить угрозами на конфискацию их имущества на восстановление нашего государства.

Весь цивилизованный мир не только помогает Украине преодолеть российских оккупантов, но и активно думает об восстановлении нашего государства. Одним из главных источников финансирования восстановления Украины должны стать конфискованные активы россиян и россиян.

Читайте также Новая стратегическая концепция НАТО: как она повлияет на Украину и ударит по России

Угрозы "вернуть" Аляску

Соединенные Штаты Америки работают над созданием механизма, который позволит направить конфискованные активы россиян в пользу Украины, чтобы использовать эти средства для восстановления нашего государства. Примеру США в этом вопросе решили следовать и другие страны.

Российских оккупантов очень испугала безвозвратная потеря активов на сотни миллиардов долларов. Впрочем, в их головы не пришло абсолютно никакой лучшей идеи, чем привычные угрозы.

Спикер российской госдумы вячеслав валодин сказал, что россия может попытаться "вернуть" Аляску, если США будут распоряжаться их имуществом.

Порядочность не означает слабость. Нам всегда есть, чем ответить. А Америка пусть всегда помнит: там есть часть ее территории – Аляска. Вот когда они начинают пытаться распоряжаться нашими ресурсами за границей, прежде чем это делать, подумают, что нам есть что возвращать тоже,

– выдал валодин.

На первый взгляд, трудно сразу определить, что выглядит абсурднее: заявление россиян об их "порядочности" или угрозах США. Впрочем, уже ближайшее будущее покажет, что за угрозами ничего не стоит: Финляндия едва вступает в НАТО, а оккупанты уже забрали своих солдат и технику с базы, которая расположена у ее границы.

Война России с Украиной: последние новости

Настроение российских оккупантов на Херсонщине очень далеко от победного. Из-за безумных потерь они уже начали сходить с ума. Один из них рассказал своим пассиям, что уже никогда не сможет забыть, как россияне сбрасывали останки ликвидированных оккупантов в цинковые гробы.

В Пентагоне поражены успешными действиями ВСУ. В частности, они будут подробно изучать выход из наших воинов из Лисичанска, который считается уникальной операцией.

Смотрите также – Норвегия таки пропустила российский груз на Шпицберген: видео