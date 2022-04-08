Россия угрожала дипломатам, чтобы ее не выгоняли из Совета ООН по правам человека

Дипломаты из России посылали записки для делегаций стран-членов ООН. Они угрожали им.

Об этом стало известно из источников журналистам CNN. Россияне таким образом требовали не прекращать членство в Совете ООН по правам человека.

К теме Россия постепенно проигрывает, – Зеленский об исключении страны-агрессора из Совета ООН по правам человека

В записке говорилось, что страны почувствуют последствия за недружественные действия.

"Заметим, что не только поддержка такой инициативы, но и равноудаленная позиция при голосовании (воздержание или неучастие в голосовании) будет расцениваться как недружественный шаг", — угрожали россияне.

Прекращение членства

Генассамблея ООН 7 апреля приняла решение выгнать Россию из Совета по правам человека. Это поддержали 93 страны. Однако 55 государств воздержались, а еще 24 проголосовали против.

Военным преступникам не место в органах ООН, направленных на защиту прав человека. Благодарен всем государствам-членам, которые поддержали соответствующую резолюцию Генассамблеи ООН и избрали правильную сторону истории,

– сказал глава МИД Дмитрий Кулеба.

Заметьте – США верят в победу Украины