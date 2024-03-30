Россияне укрепляют границы в трех регионах: ГУР привело интересные детали

Успешные рейды российских добровольцев спутали карты оккупантам. Теперь они панически пытаются исправить ситуацию и укрепить приграничье, так сказать, задним числом.

Белгородцы страдают не только от действий РДК и “Свободы России”, но и от собственной авиации. 25 марта там упал ФАБ, который предназначался украинцам. Забавно, но это уже шестой случай за неделю.

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Как россияне собираются укреплять границу

Мероприятия по укреплению участков российской границы в Белгородской, Курской, Брянской областях государство-агрессор активизировало после рейдов Сибирского батальона, "Российского добровольческого корпуса" и легиона "Свобода России",

– говорится в сообщении Главного управления разведки Украины.

Оккупантов тренируют:

выявлять диверсионно-разведывательные группы и бороться с ними;

вести штурмовые действия в условиях городской застройки;

охранять и оборонять объекты критической инфраструктуры.

Речь идет о личном составе группировок войск "Курск", "Брянск" и "Белгород".

Добавим от себя, что особенно интересен пункт "Вести штурмовые действия в условиях городской застройки". Он свидетельствует, что россияне понимают: рейды добровольцев продолжатся. И вооруженная оппозиция продолжит свободно заходить вглубь России – да так, что просто борьбы с ДРГ будет мало.

Какие еще планы у оккупантов

"Выучку новобранцев для усиления приграничных российских регионов оккупанты проводят, в частности, в оккупированном Мариуполе и других оккупированных городах Украины. Также противник укрепляет, совершенствует и маскирует укрепления на Курщине, Белгородщине и Брянщине, пытается увеличить там количество средств борьбы с дронами, РЭБ и ПВО", – сообщили в разведке.

Там привели пример: в Курскую область планируют переместить подразделения 5 зенитно-ракетной бригады. Сейчас она находится на оккупированной территории Луганской области. То есть россияне готовы обнажить фронт и непризнанные "республики", лишь бы только усилить собственную границу. Знаменательно!

Также в пограничье увеличивают географию минно-взрывных заграждений.

Но местные недовольны всеми этими действиями. И этому есть простое объяснение.

"Растет уровень недовольства действиями муниципальных чиновников, власти в Кремле и российских пропагандистов, которые рекомендуют жителям приграничья "терпеть" и погрузиться в скорбь по убитым во время теракта в Подмосковье россиянам", – пишут в ГУР.

Насколько действия россиян эффективны

В январе россияне хотели перебросить ФСБ на границу с Украиной. Тогда также речь шла о Курске, Брянске и Белгороде. Причем подразделения должны были находиться там постоянно. Как видим, ничего из этого не вышло.