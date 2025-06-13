На России урезали выплаты за контракт с минобороны, однако желающих стало еще больше

Россияне массово подписывают контракты на службу в армии, даже несмотря на снижение выплат. Часть из них вербуют прямо из тюрем.

Многие осознают, что может не вернуться, но все равно соглашаются. Больше 24 Каналу рассказала председатель благотворительного фонда "Русь сидящая" Ольга Романова.

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Почему россияне массово подписывают контракты

Украина мобилизует ежемесячно примерно 27 тысяч человек. В России же эта цифра сейчас превышает 50 тысяч. В то же время в стране-агрессоре наблюдается всплеск интереса к подписанию контрактов на службу в армии. Это связано с тем, что российские власти снизили "цену" человеческой жизни – в 10 регионах уменьшили размер выплат за контракт с министерством обороны.

Условно говоря, вознаграждение снизили с 3,5 миллиона рублей до 3 миллионов, и люди поспешили успеть подписать контракт хотя бы по этой цене – пока ее не уменьшили еще больше, например, до 2 миллионов.

Это очень сложно понять, но это так,

– сказала глава благотворительного фонда "Русь сидящая".

По словам Ольги Романовой, из тюрем начали массово отправлять людей на фронт. Юристы, которые расследуют преступления, в частности убийства в исправительных учреждениях, сталкиваются с тем, что свидетелей просто нет – они уже на войне. Иногда же найти живых свидетелей вообще невозможно.

Термин "пушечное мясо" стал обыденностью. Люди понимают, что с войны можно не вернуться, и большинство это принимает. Поток мобилизованных в России не уменьшается.

Заметим, по состоянию на 13 июня российская армия потеряла более 1 001 560 человек. Только за предыдущие сутки украинским военным удалось ликвидировать более 1220 россиян.