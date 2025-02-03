"Ненаказанное зло вернулось": как предательница Украины помогает скрыть преступления россиян в Мариуполе

Россияне пытаются скрыть от мира жестокие преступления, которые совершали в Мариуполе. На помощь врагу приехала бывшая работница коммунальных служб Мариуполя Юлия Симоненко.

Оккупанты решили сравнять с землей могилы убитых и замученных мариупольцев, чтобы в будущем их никто не смог разоблачить. Подробнее о предательнице Украины и ее циничном поступке 24 Каналу рассказал руководитель "Центра изучения оккупации" Петр Андрющенко.

Читайте также На незаконно мобилизованных украинцев натравливают кавказцев, – детали издевательств в рядах армии России

Кто такая предательница Юлия Симоненко

В начале полномасштабного вторжения Юлия Симоненко сбежала на Запад Украины, но при этом продолжала получать "коммунальную" зарплату. В 2024 году предательница вместе со своим мужем Виталием Симоненко вернулась в оккупацию. Двух своих сыновей она смогла вывести из Украины.

Это ужасная и одновременно показательная история,

– отметил Андрющенко.

Симоненко, по его словам, не просто работала в коммунальном предприятии. Она из ближайшего окружения экс-мэра Мариуполя Юрия Хотлубея, во времена которого происходила оккупация Мариуполя в 2014 году. Тогда он сразу сбежал якобы на больничный.

Ни один человек, который был причастен к организации и способствовал оккупации, а также проведению референдума, не был наказан. Юлия Симоненко – одна из тех людей. Это ненаказанное зло вернулось,

– сказал руководитель "Центра изучения оккупации".

На фотографии есть еще одно ненаказанное зло – Александр Дмитриев, бывший директор департамента развития жилищно-коммунальной инфраструктуры Мариуполя. Его жена организовывала псевдореферендум в Мариуполе.

Юлия Симоненко, которая вернулась в оккупацию / Фото: Петр Андрющенко

Какое задание оккупанты поручили предательнице Украины

Теперь россияне поручили Юлии Симоненко якобы провести зачистку кладбища Старый Крым, где похоронены жители Мариуполя, погибшие от российских обстрелов и пыток. Для нее специально создали отдельное коммунальное предприятие ритуальных услуг.

Речь идет о могилах погибших мариупольцев, которых не идентифицировали и по которым не появились близкие. До сих пор остаются десятки тысяч таких могил, они заброшены. С ними надо что-то делать. Я так понимаю, что россияне просто сравняют их с землей,

– добавил Андрющенко.

По его словам, десятки тысяч заброшенных массовых захоронений Юлия Симоненко за российские деньги будет превращать в ничто, чтобы о них быстрее забылись.

Напомним, ранее Андрющенко рассказывал, что россияне заливают бетоном места массовых убийств в Мариуполе, пытаясь скрыть свои преступления.