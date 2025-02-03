Окупанти вирішили зрівняти з землею могили вбитих та закатованих маріупольців, аби у майбутньому їх ніхто не зміг викрити. Детальніше про зрадницю України та її цинічний вчинок 24 Каналу розповів керівник "Центру вивчення окупації" Петро Андрющенко.

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Хто така зрадниця Юлія Симоненко

На початку повномасштабного вторгнення Юлія Симоненко втекла на Захід України, але при цьому продовжувала отримувати "комунальну" зарплату. У 2024 році зрадниця разом зі своїм чоловіком Віталієм Симоненком повернулася в окупацію. Двох своїх синів вона змогла вивести з України.

Це жахлива й водночас показова історія,

– зауважив Андрющенко.

Симоненко, з його слів, не просто працювала у комунальному підприємстві. Вона з найближчого оточення ексмера Маріуполя Юрія Хотлубея, за часів якого відбувалася окупація Маріуполя у 2014 році. Тоді він відразу втік нібито на лікарняний.

Жодна людина, яка була дотична до організації та сприяла окупації, а також проведення референдуму, не була покарана. Юлія Симоненко – одна з тих людей. Це непокаране зло повернулося,

– мовив керівник "Центру вивчення окупації".

На світлині є ще одне непокаране зло – Олександр Дмитрієв, колишній директор департаменту розвитку житлово-комунальної інфраструктури Маріуполя. Його жінка організовувала псевдореферендум у Маріуполі.

Юлія Симоненко, яка повернулася в окупацію / Фото: Петро Андрющенко

Яке завдання окупанти доручили зрадниці України

Тепер росіяни доручили Юлії Симоненко начебто провести зачистку кладовища Старий Крим, де поховані мешканці Маріуполя, які загинули від російських обстрілів та катувань. Для неї спеціально створили окреме комунальне підприємство ритуальних послуг.

Йдеться про могили загиблих маріупольців, яких не ідентифікували та за якими не з’явились близькі. Досі залишаються десятки тисяч таких могил, вони занедбані. З ними треба щось робити. Я так розумію, що росіяни просто зрівняють їх з землею,

– додав Андрющенко.

За його словами, десятки тисяч закинутих масових поховань Юлія Симоненко за російські гроші перетворюватиме на ніщо, щоб про них швидше забулися.

Нагадаємо, раніше Андрющенко розповідав, що росіяни заливають бетоном місця масових убивств у Маріуполі, намагаючись приховати свої злочини.