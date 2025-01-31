Зокрема, відомо, що окупанти розпалюють міжетнічну агресію, нацьковуючи на українців кавказців, передає 24 Канал із посиланням на проєкт "Хочу жити".

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Побиття і знущання

Центр прийому щодо здачі у полон розповів, що в одній із частин Чорноморського флоту Росії командування влаштувало для призовників із Запоріжжя та Херсонщини армійську дідівщину із національним відтінком.

Окупанти навмисне призначили сержантами військовослужбовців кавказького походження зі старших призовів. Унаслідок цього незаконно мобілізовані українці з першого дня служби терплять знущання та побої.

Окрім, звичних для російської армії проблем, як погане харчування і психологічне насилля, українці у війську окупантів стикаються ще й з міжетнічною агресією. Сержанти-кавказці можуть закидають їм у спальні приміщення навчальні гранати під час відбою, перекидають їхні речі та ліжка.

️Звертаємося до всіх незаконно мобілізованих громадян України: ви – жертви воєнного злочину. Для України ви не зрадники і не злочинці. Окупанти використовують вас як гарматне м’ясо у війні проти вашої ж країни. Ви можете врятувати своє життя, звернувшись до проєкту "Хочу жити",

– наголошують у центрі.

Проєкт обіцяє допомогти незаконно мобілізованим та їхнім близьким потрапити до підконтрольної Україні території.

До слова, українські спецслужби отримують багато інформації від партизан, що дозволяє ліквідувати окупантів і заважати їхнім наступальним діям.