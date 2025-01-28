В Україні продовжують працювати над тим, щоб повернути кожну дитину додому. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на радницю з питань комунікацій керівника Офісу Президента України Дарію Зарівну.

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Що відомо про звільнених з окупації дітей

Зарівна каже, що повернені діти віком від 1,5 до 18 років. Зокрема, додому повернувся 8-річний хлопчик, який, попри заборону росіян, весь час таємно навчався в українській онлайн-школі.

Серед повернених є і 15-річна донька української військовослужбовиці, яку нещодавно звільнили з полону. Поки її мати була в неволі, родина була змушена приховувати наміри про виїзд, щоб не зашкодити жінці.

Окрім цього, особисто звернувся по допомогу 17-річний юнак, маючи тверду проукраїнську позицію. Своє повноліття він зустрів уже вдома.

Кожне повернення – це складна операція, яка вимагає координації багатьох зусиль. Особлива подяка команді Офісу Омбудсмана за організацію рятувальної місії та безпечне повернення наших дітей з окупації,

– зазначає Дарія Зарівна.

Зауважимо, що це вже не перша вдала операція з повернення дітей, які перебували на тимчасово окупованих територіях. Зокрема, у березні 2024 року Україні вдалося повернути ще 5 дітей, наймолодшій з них було лише 2 роки.