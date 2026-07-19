Об этом сообщило "Кордон.Медиа" со ссылкой на собственные источники.

Что известно об ударе по центру реабилитации?

Атака произошла 18 июля. Российские военные поразили здание центра, расположенного в селе Рыбцы Сумского района.

В результате удара здание полностью сгорело. Ранее здесь проходили реабилитацию дети и взрослые с инвалидностью. Специалисты помогали им восстанавливать физическое и психоэмоциональное состояние, развивать бытовые, коммуникативные и учебные навыки.

Кроме того, на территории центра находились отделения иппотерапии и большая конюшня.

Справка. Иппотерапия – это высокоэффективный метод медицинской и психологической реабилитации с помощью верховой езды и взаимодействия с лошадьми. Она сочетает биомеханическое и психоэмоциональное воздействия, восстанавливая двигательные функции и улучшая психическое здоровье.

В настоящее время центр не работает из-за активных обстрелов в приграничной зоне,

– отметили в "Кордон.Медиа".

Последствия попадания: смотрите фото директора центра Елены Сущенко

Напомним также о последствиях других обстрелов Сумской области и областного центра. 15 июля оккупанты сбросили на Сумскую общину шесть управляемых авиабомб. Один из боеприпасов взорвался вблизи медицинских учреждений, где в тот момент находилось много людей и транспорта. В результате атаки погибли три человека.

Накануне, 14 июля, российские войска нанесли удар кассетным боеприпасом по жилому району на окраине Сум, ранив как минимум семерых человек. А 11 июля авиабомбы попали в людные места города. Тогда очевидцы зафиксировали на видео, как взрослые прикрывали детей во время обстрела.