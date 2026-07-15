В результате обстрела уже известно о трех погибших. Об этом сообщает глава Сумской областной государственной администрации Олег Григоров.

Что известно об атаке?

По предварительной информации, одна из российских авиабомб попала вблизи медицинских учреждений в районе с интенсивным движением людей и транспорта.

Именно в эпицентре этого удара находились гражданские лица, а также транспортные средства. Остальные авиабомбы, по предварительным данным, попали по объектам инфраструктуры. Власти подчеркивают, что Россия в очередной раз нанесла удар по месту, где находились мирные жители.

Последствия атаки / Фото Сумской ОГА

В результате удара погибли три человека, еще 17 получили ранения. Среди погибших – мужчина и женщина. Еще один человек получил настолько тяжелые травмы, что на данный момент его пол установить невозможно. Личности всех погибших устанавливаются. Число пострадавших возросло до 17. Среди раненых – 16-летний юноша. Его и еще двух человек с тяжелыми травмами сейчас оперируют. Остальным пострадавшим медики оказывают необходимую помощь и проводят обследование. Часть раненых после оказания медицинской помощи уже отпустили на амбулаторное лечение.

На местах попаданий работают спасатели, медики, правоохранители и другие специальные службы. Они ликвидируют последствия атаки, помогают пострадавшим и обследуют территорию.

Власти призывают жителей не игнорировать сигналы воздушной тревоги и оставаться в укрытиях в случае повторной угрозы, ведь ситуация в регионе по-прежнему остается опасной.

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Напомним, утром 15 июля россияне нанесли удар и по Житомирской области. Под атакой оказалась автозаправочная станция в Малинской общине. По предварительной информации, в результате российской атаки пострадал один человек. Пострадавшего госпитализировали в медицинское учреждение, где ему оказывают необходимую помощь. Информация о его состоянии в настоящее время уточняется.

Кроме того, под ударом оказалась и Одесская область. На данный момент известно о трех погибших. По данным МВА, еще трое человек получили ранения, их госпитализировали в состоянии средней тяжести. Повреждениям подвергся семиэтажный жилой дом. Также в результате атаки повреждены нежилое здание и газовая магистраль. На месте удара возник пожар – его оперативно ликвидировали.