Внаслідок обстрілу вже відомо про трьох загиблих. Про це повідомляє очільник Сумської ОВА Олег Григоров.

Що відомо про атаку?

За попередньою інформацією, один із російських КАБів влучив поблизу медичних закладів у районі з інтенсивним рухом людей та транспорту.

Саме в епіцентрі цього удару перебували цивільні, а також транспортні засоби. Решта авіабомб, за попередніми даними, влучили по об'єктах інфраструктури. Влада наголошує, що Росія вкотре завдала удару по місцю, де перебували мирні жителі.

Наслідки атаки / Фото Сумська ОВА

Унаслідок удару загинули троє людей, ще 17 дістали поранення. Серед загиблих – чоловік і жінка. Ще одна людина зазнала настільки тяжких травм, що наразі її стать неможливо встановити. Особи всіх загиблих з'ясовують. Кількість постраждалих зросла до 17. Серед поранених – 16-річний хлопець. Його та ще двох людей із тяжкими травмами наразі оперують. Іншим постраждалим медики надають необхідну допомогу та проводять обстеження. Частину поранених після отримання медичної допомоги вже відпустили на амбулаторне лікування.

Водночас в обласній військовій адміністрації зазначають, що інформація про наслідки атаки ще уточнюється. Кількість постраждалих може змінитися після завершення роботи екстрених служб.

На місцях влучань працюють рятувальники, медики, правоохоронці та інші спеціальні служби. Вони ліквідовують наслідки атаки, допомагають постраждалим і обстежують територію.

Влада закликає жителів не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та залишатися в укриттях у разі повторної загрози, адже ситуація в регіоні досі залишається небезпечною.

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Нагадаємо, вранці 15 липня росіяни завдали удару й по Житомирській області. Під атакою опинилася автозаправна станція у Малинській громаді. За попередньою інформацією, внаслідок російської атаки постраждала одна людина. Потерпілого госпіталізували до медичного закладу, де йому надають необхідну допомогу. Інформація щодо його стану наразі уточнюється.

Крім того, під отакою опинилася й Одеська область. Наразі відомо про трьох загиблих. За даними МВА, ще троє людей зазнали поранень, їх госпіталізували в стані середньої тяжкості. Руйнувань зазнав семиповерховий житловий будинок. Також через атаку пошкоджена нежитлова будівля та газова магістраль. На місці удару виникла пожежа – її оперативно ліквідували.