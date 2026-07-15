Про це повідомив начальник Одеської МВА Сергій Лисак.

Які наслідки російського удару по Одесі?

Внаслідок ракетного удару по Одесі є жертви: станом на 07:47 відомо про трьох загиблих. За даними МВА, ще троє людей зазнали поранень, їх госпіталізували в стані середньої тяжкості.

Також були пошкоджені житлові будинки. Як повідомив Сергій Лисак, наразі всі подальші деталі з'ясовуються.

Повітряну тривогу в Одесі та районі оголосили о 06:56 – тоді ж Повітряні сили ЗСУ написали про рух швидкісних цілей в акваторії Чорного моря в напрямку Одеси.

Вибухи в місті пролунали близько 06:59.

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Нагадаємо, ввечері 14 липня російські війська завдали удару по двох торговельних суднах, які рухалися морським коридором у Чорному морі. Унаслідок ворожої атаки загинув капітан одного з суден, а екіпаж у складі 11 осіб був евакуйований на берег.

Також було уражено цивільне судно під прапором Маршаллових Островів, на борту спалахнула пожежа. Внаслідок удару загинули двоє людей.