Про це повідомив начальник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.
Що відомо про удар росіян по цивільних суднах?
Російські війська продовжують атакувати цивільні судна в акваторії Чорного моря. Черговою ціллю агресора стали два торговельні судна, які рухалися морським гуманітарним коридором під прапорами Танзанії та Ліберії.
Унаслідок ворожого удару загинув капітан одного із суден. Екіпаж у складі 11 осіб був евакуйований на берег. Троє моряків дістали поранення та потребують медичної допомоги.
Кіпер наголосив, що кожен подібний удар є воєнним злочином, спрямованим проти мирного населення, цивільного судноплавства та глобальної продовольчої безпеки.Читайте більше перевірених новин Додайте 24 Канал у вибрані джерела в Google
Нагадаємо, 10 липня Росія завдала ракетного удару по Одещині, внаслідок чого пошкоджено портову інфраструктуру, виробничі об'єкти, службові приміщення та спецтехніку. Під час атаки загинув докер-механізатор, який виконував службові обов'язки, також на території одного з терміналів виникла пожежа, яку рятувальники локалізували.