Об этом сообщил начальник Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

Что известно об ударе россиян по гражданским судам?

Российские войска продолжают атаковать гражданские суда в акватории Черного моря. Очередной целью агрессора стали два торговых судна, двигавшихся по морскому гуманитарному коридору под флагами Танзании и Либерии.

В результате вражеского удара погиб капитан одного из судов. Экипаж в составе 11 человек был эвакуирован на берег. Трое моряков получили ранения и нуждаются в медицинской помощи.

Кипер подчеркнул, что каждый подобный удар является военным преступлением, направленным против мирного населения, гражданского судоходства и глобальной продовольственной безопасности.

Напомним, 10 июля Россия нанесла ракетный удар по Одесской области, в результате чего повреждены портовая инфраструктура, производственные объекты, служебные помещения и спецтехника. Во время атаки погиб докер-механизатор, выполнявший служебные обязанности, также на территории одного из терминалов возник пожар, который спасатели локализовали.