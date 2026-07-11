На борту возник пожар, который оперативно потушили. На судне никто не пострадал. Об этом сообщает Минразвития .

Что известно о российской атаке на украинские порты?

Между тем в одном из портов в результате взрывной волны повреждены грузовые автомобили. К сожалению, двое водителей погибли. Еще двое человек получили ранения – им оказана необходимая медицинская помощь.

Россия продолжает целенаправленно атаковать гражданские порты, суда и логистическую инфраструктуру, грубо нарушая нормы международного права и создавая угрозу для безопасности мирового судоходства,

– заявили в министерстве.

Напомним, что ранее в Одесской ОГА сообщали, что утром враг нанес ракетный удар по региону. В результате этого 2 человека погибли, а еще 3 пострадали – двое были госпитализированы.

Ночью под атакой оказалась портовая инфраструктура в Измаиле. В результате ударов там были зафиксированы незначительные повреждения. В соседней Румынии из-за угрозы российских дронов объявили воздушную тревогу для северной части уезда Тульча.

К слову, днем оккупанты сбросили три авиабомбы на Сумы. Бомбы попали в дорогу и остановку общественного транспорта. Погибли 5 человек, среди которых 13-летняя девочка.