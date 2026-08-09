Россия уничтожила гуманитарный склад ВОЗ в Днепре

В пятницу, 7 августа, Россия нанесла удар по гуманитарному складу Всемирной организации здравоохранения. В результате атаки объект организации в Днепре был уничтожен.

Об этом сообщил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреесус в социальной сети X.

Каковы последствия атаки?

Российские террористы продолжают атаковать гражданскую и критическую инфраструктуру Украины. Так, в результате атаки по Днепру был разрушен гуманитарный склад ВОЗ.

По данным ВОЗ, о пострадавших не сообщалось. В этот день на месте находились сотрудник организации и водители. Они вывезли 130 из 300 поддонов с гуманитарным грузом, в том числе медицинскими средствами, и покинули территорию склада до российской атаки.

Я не могу не отметить этого: нападения на систему здравоохранения должны прекратиться. Иначе люди останутся без медицинской помощи, которая спасает жизнь,

– написал глава ВОЗ.

На складе хранились медицинские средства, преимущественно предназначенные для медучреждений в прифронтовых регионах и для чрезвычайных ситуаций организации.

Отмечается, что с начала полномасштабного вторжения Россия по меньшей мере 3 148 раз атаковала объекты здравоохранения в Украине.

Напомним, враг ударил ракетой по многоэтажке в одном из районов Харькова. В результате удара разрушены конструкции между тремя верхними этажами. К сожалению, из-за российского обстрела два человека погибли и еще 27 пострадали.