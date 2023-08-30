Силы специальных операций Украины опровергли заявление России об уничтожении украинских военных в море. В ведомстве посмеялись над врагом.
Смотрите также Путь к Токмаку через укрепления и мины: чем важна село Работино, освободившее ВСУ
Верить россиянам – не уважать себя
В своем сообщении воины подчеркнули, что доверять нужно только проверенным источникам и высмеяли стиль сообщений вражеского минобороны.
Прошлой ночью около 12 тысяч операторов 73-го центра ССО Украины, вооруженные боевыми дельфинами, кротами и шиншиллами предприняли попытку десантирования на крымское побережье. Противник совершил контратаку боевыми бумерангами. Поэтому наши воины были вынуждены пригласить поддержку "Звезды смерти" и флота галактической империи, – шутят воины.
В Силах специальных операций подчеркнули, что именно так должны начинаться их сообщения, если бы их писали в стиле российского минобороны. В то же время там подчеркнули, что подобные заявления бессмысленны, как и разговоры о том, что наших воинов уничтожили самолетами в море.
Также там отметили, что верить россиянам – не уважать себя.
Что сказали в России
Сначала Минобороны России заявило, что примерно в полночь самолетом морской авиации уничтожили четыре военных катера с десантными группами ССО общей численностью до 50 человек.
Позже оккупанты заявили, что с помощью Су-30 уничтожили один военный катер ВСУ с экипажем к востоку от острова Змеиный.
Российские телеграмм-каналы писали, что четыре катера с десантом ВСУ пытались высадиться в Крыму. Но после поднятия в воздух авиации, катера развернулись назад.
У государства-агрессорки нет единой версии, что же произошло, поэтому это еще раз указывает на то, что это фейк.
Российские фейки: последние новости
- Российские пропагандисты демонстрируют определенное изменение подходов в соответствии с ситуацией на фронте и в целом характером ведения военных действий.
- В первую очередь оккупанты будут постоянно вбрасывать информацию о том, что международные партнеры якобы разочарованы в темпах украинского контрнаступления. Соответственно уровень дальнейшей военной помощи будет значительно меньше.
- Россияне начнут рассказывать о необходимости дополнительной тотальной мобилизации в Украине. А также откровенно врать, что жизнь на временно оккупированных территориях улучшилась. И "вишенка на десерте" – фейки о тотальной коррупции.