Силы специальных операций Украины опровергли заявление России об уничтожении украинских военных в море. В ведомстве посмеялись над врагом.

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Верить россиянам – не уважать себя

В своем сообщении воины подчеркнули, что доверять нужно только проверенным источникам и высмеяли стиль сообщений вражеского минобороны.

Прошлой ночью около 12 тысяч операторов 73-го центра ССО Украины, вооруженные боевыми дельфинами, кротами и шиншиллами предприняли попытку десантирования на крымское побережье. Противник совершил контратаку боевыми бумерангами. Поэтому наши воины были вынуждены пригласить поддержку "Звезды смерти" и флота галактической империи, – шутят воины.

В Силах специальных операций подчеркнули, что именно так должны начинаться их сообщения, если бы их писали в стиле российского минобороны. В то же время там подчеркнули, что подобные заявления бессмысленны, как и разговоры о том, что наших воинов уничтожили самолетами в море.

Также там отметили, что верить россиянам – не уважать себя.

Что сказали в России

Сначала Минобороны России заявило, что примерно в полночь самолетом морской авиации уничтожили четыре военных катера с десантными группами ССО общей численностью до 50 человек.

Позже оккупанты заявили, что с помощью Су-30 уничтожили один военный катер ВСУ с экипажем к востоку от острова Змеиный.

Российские телеграмм-каналы писали, что четыре катера с десантом ВСУ пытались высадиться в Крыму. Но после поднятия в воздух авиации, катера развернулись назад.

У государства-агрессорки нет единой версии, что же произошло, поэтому это еще раз указывает на то, что это фейк.

Важно! Призываем читать только проверенные источники и доверять достоверной информации, ведь враг пытается вести также информационную войну.

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