Сили спеціальних операцій України спростували заяву Росії про знищення українських військових у морі. У відомстві поглузували з ворога.

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Вірити росіянам – не поважати себе

У своєму повідомленні воїни наголосили, що довіряти потрібно лише перевіреним джерелам? та висміяли стиль повідомлень ворожого міноборони.

Минулої ночі близько 12 тисяч операторів 73-го центру ССО України, озброєні бойовими дельфінами, кротами та шиншилами, здійснили спробу десантування на Кримське узбережжя. Противник здійснив контратаку бойовими бумерангами. Через це наші воїни були змушені запросити підтримку "Зірки смерті" та флоту галактичної імперії,

– жартують воїни.

У Силах спеціальних операцій наголосили, що саме так повинні були б починатись їхні дописи, якби їх писали у стилі російського міноборони. Водночас там наголосили, що подібні заяви не мають сенсу, як і розмови про те, що наших воїнів знищили літаками у морі.

Також там зазначили, що вірити росіянам – не поважати себе.

Що сказали у Росії

Спершу міноборони Росії заявило, що нібито приблизно опівночі літаком морської авіації знищили чотири військові катери з десантними групами ССО загальною чисельністю до 50 людей.

Пізніше окупанти заявили, що за буцімто допомогою Су-30 знищили один військовий катер ЗСУ з екіпажем на схід від острова Зміїний.

Російські телеграм-канали писали, що нібито чотири катери з десантом ЗСУ намагалися висадитись у Криму. Але після підняття в повітря авіації, катери розвернулися назад.

У держави-агресорки немає єдиної версії, що ж таки сталося, тому це ще раз вказує на те, що це – фейк.

Важливо! Закликаємо читати тільки перевірені джерела та довіряти лише правдивій інформації, адже ворог намагається вести також інформаційну війну.

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