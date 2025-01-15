Россия усилила контроль над СМИ из-за страха нестабильности режима, – британская разведка

Разведка Великобритании проанализировала контроль России над средствами массовой информации. Там отмечают, что он значительно усилился с начала полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года.

В 2024 году российские суды наложили значительное количество штрафов на журналистов или читателей СМИ, которые власти России объявили нежелательными. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Министерство обороны Великобритании.

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Что в британской разведке говорят о контроле российских СМИ

В части своего обзора о российско-украинской войне от 15 января разведка Великобритании опирается на данные российской независимой медиаорганизации "Медиазона".

Там отмечают, что большинство этих штрафов было наложено на издание Meduza, а также на "Радио Свобода", которое финансируется США, и телеканал "Дождь", находящийся в изгнании. Штрафы накладывали не только на авторов публикаций, но и на редакторов или комментаторов, которые были причастны к ним.

В обзоре говорят, что штрафы, вероятно, направлены на то, чтобы удержать независимые СМИ от сообщений, которые критикуют официальные нарративы по российско-украинской войне или противоречат им.

Штрафы призваны сдерживать и запугивать тех в России, кто сотрудничает с независимыми СМИ и отвергает подконтрольные правительству нарративы, распространяемые через подконтрольные государству СМИ,

– отмечают в британской разведке.

Там добавляют, что эта деятельность вписывается в общую картину усиления усилий российского правительства по контролю над средствами массовой информации и дальнейшего ограничения свободы слова. По прогнозам разведки Великобритании, такая ситуация будет наблюдаться в течение всей российско-украинской войны.

В то же время усиление контроля России над СМИ свидетельствует о том, что Кремль боится нестабильности режима.