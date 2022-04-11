Россия усилила пропаганду в госпиталях среди своих раненых военных

В российских госпиталях распространяют антиукраинскую пропаганду. Кремль пытается поощрить раненых военных снова вернуться на войну.

Управление восточного военного округа России усилило пропаганду в госпиталях. Руководство требует информировать раненых оккупантов о "ходе демилитаризации и денацификации Украины".

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Сейчас госпитали переполнены ранеными военными. Большинство из них не желают возвращаться в Украину. Чтобы склонить их к противоположному, рашисты используют специальный выпуск газеты "Комсомольская правда".

В нем опубликованы псевдоматериалы с постановочными фотографиями, на которых якобы украинцы "радушно" встречают русских солдат. Также в газете пишут, что вся западная пресса врет о ситуации в Украине, а все население России поддерживает войну.

Так руководство России надеется, что после выздоровления раненые снова будут воевать с украинцами.

Военное руководство России усиливает пропаганду среди раненых / Фото украинской разведки

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