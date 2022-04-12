Россия усилила свои позиции вокруг Донецка, когда будет наступление – неизвестно, – СМИ

Государство-агрессор после провала попыток захватить Киев усилило свои позиции на Донбассе. Кроме того, Россия увеличила количество авиаударов по этой части страны.

О перенаправлении сил России в направлении Донбасса издание сообщает со ссылкой на слова высокопоставленного представителя Пентагона, который говорил на условиях анонимности.

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Россия усилила свои позиции на Донбассе

Конвой, который продвигается к югу от российской границы, состоит из командного элемента, батальона поддержки, вертолетной поддержки и пехотинцев. Собеседник назвал это "четким доказательством" того, что Россия уже преследует цель захвата Донбасса после неудачной попытки взять Киев.

На днях государство-агрессор также начало наносить больше авиаударов именно по Донбассу.

Что касается сроков нового наступления, то пока они неизвестны. Однако в Пентагоне считают, что "есть признаки того, что Россия готовилась к новому нападению".

Напомним, ранее в Генштабе Вооруженных Сил Украины заявили, что российская армия проводит штурм на Донецком направлении и перемещает свои подразделения на Донбасс.

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