Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко рассказал 24 Каналу, что россияне будут пытаться давить там, где могут продвигаться, пренебрегая своими потерями. Для них главное – продвинуться, а затем – закрепиться на позициях.

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Будут терроризировать приграничье

Россияне понимают: военная помощь от западных партнеров пока не вышла на максимальные показатели распределения между линией боестолкновения и подразделениями в соответствии с номенклатурой вооружения. Прежде всего, эта помощь будет направлена на наиболее экстремально опасные участки.

Именно поэтому оккупанты сейчас будут больше комбинировать террор приграничных областей, особенно Харьковщины и Сумщины.

Они пытаются таким образом продемонстрировать, что готовятся к какому-то эпическому наступлению на Сумы и Харьков, и поэтому постоянно ретранслируют это в информационном пространстве. Так что опасность усиления именно террора гражданского населения ударами по этим областям есть,

– подчеркнул Коваленко.

Он не исключает, что россияне будут также пытаться в ближайшее время усилить удары по всей территории Украины. Для этого они могут использовать ракеты Х-47М2 "Кинжал" или ракеты со сложной траекторией полета – 9М723 ОТРК "Искандер".

После того, как помощь от США начнет распределяться в украинской логистике между транспортными узлами, враг будет пытаться наносить удары именно по транспортной инфраструктуре. Для них это также будет приоритетной задачей,

– подытожил военно-политический обозреватель.

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