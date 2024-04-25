Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко рассказал 24 Каналу, что россияне будут пытаться давить там, где могут продвигаться, пренебрегая своими потерями. Для них главное – продвинуться, а затем – закрепиться на позициях.
Смотрите также Новая массированная ракетная атака по Украине: ударит ли Россия до прибытия помощи США
Будут терроризировать приграничье
Россияне понимают: военная помощь от западных партнеров пока не вышла на максимальные показатели распределения между линией боестолкновения и подразделениями в соответствии с номенклатурой вооружения. Прежде всего, эта помощь будет направлена на наиболее экстремально опасные участки.
Именно поэтому оккупанты сейчас будут больше комбинировать террор приграничных областей, особенно Харьковщины и Сумщины.
Они пытаются таким образом продемонстрировать, что готовятся к какому-то эпическому наступлению на Сумы и Харьков, и поэтому постоянно ретранслируют это в информационном пространстве. Так что опасность усиления именно террора гражданского населения ударами по этим областям есть,
– подчеркнул Коваленко.
Он не исключает, что россияне будут также пытаться в ближайшее время усилить удары по всей территории Украины. Для этого они могут использовать ракеты Х-47М2 "Кинжал" или ракеты со сложной траекторией полета – 9М723 ОТРК "Искандер".
После того, как помощь от США начнет распределяться в украинской логистике между транспортными узлами, враг будет пытаться наносить удары именно по транспортной инфраструктуре. Для них это также будет приоритетной задачей,
– подытожил военно-политический обозреватель.
Ситуация на фронте: последние новости
- Самая горячая ситуация на Авдеевском и Бахмутском направлениях, а также в Запорожской области в районе Роботино. Россияне днем и ночью наносят удары и пытаются захватить украинские населенные пункты. В то же время украинские военные продолжают наносить оккупационным войскам потери в живой силе и технике и истощают врага вдоль всей линии боевого соприкосновения.
- После боев за Авдеевку воинам ВСУ удалось замедлить темп вражеского продвижения, однако россияне продолжают атаковать. В частности, используя "банзай-атаки": оккупанты на БТРах врываются в населенный пункт, и пока наши воины уничтожают технику, те разбегаются в надежде где-то закрепиться или начинают рыть окопы на месте. Для одного экипажа это верная смерть, но если один за одним отправлять таких "банзаев", вражеским войскам удается продвигаться.
- Президент Украины Владимир Зеленский дал интервью французскому блогеру, в котором заявил, что на один украинский снаряд приходится десять российских. Но при этом Силы обороны крепко держатся, а линию фронта на важных направлениях удалось стабилизировать.