Какой новый подход у россиян к применению "Шахедов": авиаэксперт оценил действия врага

Российская армия усиливает дроновые атаки по Украине. Россияне пытаются удешевить некоторые средства и благодаря запуску таких в большом количестве истощить силы украинской противовоздушной обороны.

Об этом в эфире 24 Канала рассказал авиаэксперт Анатолий Храпчинский, отметив, что противостояние со стороны сил РЭБ сейчас является более активным по сравнению с начальными этапами. Он отметил, что сейчас есть ряд украинских разработок, которые в будущем будут представлены как средства поражения различных типов российских БпЛА.

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Дешевый вариант дронов для имитации "Шахеда"

Сейчас, по словам авиаэксперта, со стороны противника можно наблюдать крыловидные дроны, которые похожи на "Шахеды". Это может быть без взрывчатой части самый простой с китайскими антеннами дрон с GPS, такие летательные аппараты легко подавляются.

Но это существенно нагружает и истощает украинские средства ПВО, когда летит немалое количество таких дронов. Именно к этому и стремится Россия,

– подчеркнул Храпчинский.

Авиаэксперт заметил, что сейчас враг внедряет активные изменения некоторых элементов в дронах, говорится о появлении средств связи, отдельно камеры. Это, по словам Храпчинского, свидетельствует о том, что россияне пытаются модернизировать некоторые средства, чтобы получать разведывательную информацию и понимать, в каком месте и какое количество было уничтожено их БпЛА.

Им это нужно, потому что они сейчас не могут использовать некоторые средства радиолокаций, которые они до этого активно применяли. Поэтому вынуждены таким образом собирать информацию,

– рассказал Храпчинский.

Напомним, для противодействия дронам-камикадзе типа "Шахед" в Украине разработали перехватчик под названием Sting ("Жало"). Он должен стать более дешевой заменой для зенитных ракет, которые ВСУ вынуждены тратить, чтобы перехватить "Шахеды". Sting сможет летать со скоростью более 160 километров в час на высоте ориентировочно 3 километров.