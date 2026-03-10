Есть две даты: Братчук сказал, куда Россия готовится направить наступательный "кулак"

На весенне-летний период российская армия нацелила свои ресурсы в первую очередь на южное и восточное направления фронта. Целью номер 1 для Путина остается полный захват Донецкой области.

Об этом в интервью 24 Каналу отметил представитель Украинской добровольческой армии Сергей Братчук, добавив, что глава Кремля стремится показать всем, что он якобы вот-вот дойдет до своей цели – контролировать Донбасс.

Смотрите также Россия обстреляла авиабомбами многоэтажки в Славянске: есть погибшие и десятки раненых

В Кремле определяют новый дедлайн

Во время встречи 10 марта с главой так называемой "ДНР" Пушилиным российский диктатор заявил, что якобы под контролем ВСУ находится 17% территории Донецкой области, отметив, что полгода назад было 25%. Таким образом Путин пытается продвигать месседж о якобы успехах своей армии на фронте. Перед ней он в очередной раз поставит дедлайн для полного захвата Донбасса, ведь все предыдущие оккупанты провалили.

Озвучивался дедлайн до 1 апреля, Путину кто-то посоветовал назвать такую дату, хотя думаю, что будут уже указывать до 9 мая. Это для России сакральная дата. Сейчас россияне будут увеличивать давление именно на этом направлении,

– прогнозирует Братчук.

Заметьте! Российская армия готовится наступать в сторону Славянска и Краматорска. Оценивая перспективы оккупантов, ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман уверен, что им вряд ли удастся достичь стратегических успехов. Он объяснил, что в России уменьшилось количество резервов и указал на то, что Путин с лета 2025 года уже не раз устанавливал дедлайны по Донбассу. Он прогнозирует, что тот будет озвучивать впоследствии новый – к осени 2026 года.

По словам представителя УДА, сегодня есть определенные продвижения врага в Покровско-Мирноградской агломерации, малый процент этих городов остается под контролем Сил обороны Украины. Сейчас идут бои в районе Родинского, Гришино, на Константиновском и Лиманском направлениях. Противник хочет выйти на Славянско-Краматорскую агломерацию.

"Враг сейчас активизировался по использованию авиационных ударов. Это как раз признак того, что он именно там будет наступать. Продолжается авиационно-бомбовая подготовка к усилению боевых действий. Стоит вспомнить количество группировки российских войск только на Покровском направлении, было 170 тысяч человек. Основные усилия дальше будут сосредоточены в Донецкой области", – подытожил Братчук.

Какова ситуация в Покровско-Мирноградской агломерации: смотрите на карте

Что происходит в Донецкой области: последние новости