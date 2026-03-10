Есть две даты: Братчук сказал, куда Россия готовится направить наступательный "кулак"
- Россия сосредотачивает свои ресурсы на южном и восточном отрезке фронта с неизменной целью взять под полный контроль Донбасс.
- Ожидается усиление авиационных ударов и боевых действий в Донецкой области, где российские войска концентрируют значительные силы.
На весенне-летний период российская армия нацелила свои ресурсы в первую очередь на южное и восточное направления фронта. Целью номер 1 для Путина остается полный захват Донецкой области.
Об этом в интервью 24 Каналу отметил представитель Украинской добровольческой армии Сергей Братчук, добавив, что глава Кремля стремится показать всем, что он якобы вот-вот дойдет до своей цели – контролировать Донбасс.
В Кремле определяют новый дедлайн
Во время встречи 10 марта с главой так называемой "ДНР" Пушилиным российский диктатор заявил, что якобы под контролем ВСУ находится 17% территории Донецкой области, отметив, что полгода назад было 25%. Таким образом Путин пытается продвигать месседж о якобы успехах своей армии на фронте. Перед ней он в очередной раз поставит дедлайн для полного захвата Донбасса, ведь все предыдущие оккупанты провалили.
Озвучивался дедлайн до 1 апреля, Путину кто-то посоветовал назвать такую дату, хотя думаю, что будут уже указывать до 9 мая. Это для России сакральная дата. Сейчас россияне будут увеличивать давление именно на этом направлении,
– прогнозирует Братчук.
Российская армия готовится наступать в сторону Славянска и Краматорска. Оценивая перспективы оккупантов, ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман уверен, что им вряд ли удастся достичь стратегических успехов. Он объяснил, что в России уменьшилось количество резервов и указал на то, что Путин с лета 2025 года уже не раз устанавливал дедлайны по Донбассу. Он прогнозирует, что тот будет озвучивать впоследствии новый – к осени 2026 года.
По словам представителя УДА, сегодня есть определенные продвижения врага в Покровско-Мирноградской агломерации, малый процент этих городов остается под контролем Сил обороны Украины. Сейчас идут бои в районе Родинского, Гришино, на Константиновском и Лиманском направлениях. Противник хочет выйти на Славянско-Краматорскую агломерацию.
"Враг сейчас активизировался по использованию авиационных ударов. Это как раз признак того, что он именно там будет наступать. Продолжается авиационно-бомбовая подготовка к усилению боевых действий. Стоит вспомнить количество группировки российских войск только на Покровском направлении, было 170 тысяч человек. Основные усилия дальше будут сосредоточены в Донецкой области", – подытожил Братчук.
Главком ВСУ Сырский доложил, что особенность войны сейчас такова, что понятие "переднего края" размывается. На днях он побывал в Донецкой области и констатировал, что на многих участках обоюдные зоны инфильтрации для малых пехотных групп могут составлять более 10 километров. Он озвучил, что враг регулярно пытается проникать вглубь украинских порядков. СОУ удерживают определенные рубежи, а на отдельных участках осуществляют активные наступательные действия.
Заместитель командира 4 батальона "Сила Свободы" бригады "Рубеж" Владимир Назаренко рассказал, что противник уже более года на Покровском направлении пытается максимально давить всем имеющимся ресурсом, в частности применяя КАБы, ФАБы и дроны. Он отметил, что российские бойцы движутся по несколько человек, проползают к укрытиям, пытаются накопиться там и идти в атаки.
Американский институт изучения войны сообщает, что Россия могла перебросить свои опытные подразделения из района Покровска и Доброполья (Донецкая область) в сторону Гуляйполя (Запорожская область). Аналитики предположили, что такой вынужденный шаг российское командование сделало из-за необходимости реагировать на успехи ВСУ в Запорожской и Днепропетровской областях.