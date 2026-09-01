Об этом мечтает Москва, – журналистка рассказала, почему Россия усиливает террор в Херсоне

Жизнь в Херсоне и прилегающих громадах становится невыносимой из-за ежедневных атак врага с использованием дронов. Организация Human Rights Watch и ООН пришли к выводу, что российские атаки представляют собой целенаправленную кампанию террора против Херсона.

Об этом в эксклюзивном интервью 24 Каналу рассказала американская журналистка и документалистка, автор фильма "Херсон: сафари на людей" Зарина Забриски, подчеркнув, что освобожденный осенью 2022 года Херсон стал костью в горле Кремля.

Оккупанты стремятся к тому, чтобы Херсон опустел

Российские оккупанты ежедневно проводят атаки на Херсон различными видами вооружения, в частности нацеливают ударные дроны на мирное население, чтобы люди не могли передвигаться по городу, ходить на работу, в магазин или больницу, а их дети – в школу.

Цель России – принудительно вытеснить население с этой территории. Если россиянам удастся опустошить город, им будет легче вновь захватить Херсон. Именно об этом мечтает Москва,

– пояснила Забриски.

Россия потеряла этот город в 2022 году и не может с этим смириться. Херсон, как напомнила документалистка, стал единственным областным центром, который россияне захватили в начале полномасштабной войны, и оккупация там длилась 9 месяцев. Затем украинские силы отбросили россиян на другой берег Днепра, и теперь оккупанты мечтают вернуть Херсон, ведь они незаконно включили его в свою конституцию как территорию России.

То, что они хотят вернуть Херсон, очевидно. Атака города с помощью FPV-дронов значительно дешевле, чем любым другим оружием. Поэтому они пытаются принудительно опустошить регион, используя самые дешевые доступные им средства. Они делают это с оккупированного левого берега,

– заявила Забриски.

Полное интервью с документалисткой Забриски: смотрите видео

Какие настроения у жителей Херсона

В то же время моральный дух херсонцев не перестает поражать. Журналистка рассказала, что живет в Херсоне 3 года, а работает там уже 4. Она ежедневно общается с десятками людей, и подавляющее большинство настроено позитивно и не теряет силы духа.

Таких стойких людей я не видела больше нигде. Не хочу идеализировать Херсон только потому, что живу там. Но вчера, приехав в Киев, я заметила, насколько уставшими и напуганными выглядят люди. Я понимаю, что ночь в столице была ужасной. Однако в Херсоне так проходят почти все дни и ночи на протяжении последних четырех лет,

– отметила Забриски.

И люди, как отметила американская журналистка, гордятся тем, что не позволяют войне сломить себя. Конечно, они тоже измотаны, но продолжают следить за собой и своим здоровьем. Многие до сих пор занимаются спортом, хотя даже поход в спортзал может стоить жизни. Это, по ее словам, помогает сохранять высокий моральный дух. Херсонцы не хотят снова оказаться под российской оккупацией, и их решимость чрезвычайно трогает.