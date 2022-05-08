Россия усиливает противовоздушную оборону, чем усложняет контрнаступление ВСУ, – военный эксперт

Российские военные стягивают во временно оккупированный Крым зенитно-ракетные силы. Так захватчики усиливают свою противовоздушную оборону.

Это довольно усложняет контрнаступление для Вооруженных Сил Украины. Такое мнение в эфире 24 канала высказал военный эксперт Олег Жданов.

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Оккупанты готовятся, что ВСУ пойдут в контрнаступление

По его словам, российская армия пытается закрыть воздух над Херсоном и областью, а также – на север, куда сможет достать.

Это – прикрытие своих войск для того, чтобы усложнить нам контрнаступательную операцию,

– подчеркнул Жданов.

Он пояснил, оккупанты тоже готовятся к тому, что украинские защитники в какой-то момент перейдут в контрнаступление и будут освобождать нашу территорию.

"Поэтому, к сожалению, констатируем, что они (российские военные – 24 канал) усиливают противовоздушную оборону, выдвигая подразделение на север полуострова", – отметил военный эксперт.

Россия стягивает зенитно-ракетные силы

Журналисты "Схем" опубликовали материал, в котором утверждают, что Россия стянула зенитно-ракетные силы к северу от временно оккупированного полуострова. Об этом свидетельствуют фотографии, которые сделали с помощью спутника.

Согласно фотографиям, оккупанты сконцентрировали свою военную технику на двух участках Филатовки. Кроме ракетно-зенитных комплексов, росармия расположила на соответствующей территории склад топлива, бронированные машины и тому подобное.

"Освобождение территорий Украины зависит от возможностей ВСУ"

Военный эксперт отметил, что оценивая вероятность освобождения территорий нашего государства, в частности Херсонской области, нужно брать за показатель не время, а возможности ВСУ.

Если у нас там будет накоплено достаточно сил и средств, то решение о проведении контрнаступления на Херсонском направлении примут в соответствии с готовностью наших войск проводить такие мероприятия. Олег Жданов Военный эксперт

Жданов отметил, что гадать, когда именно это произойдет, фактически невозможно. Ведь полную информацию о готовности наших войск имеет только Генеральный штаб. Однако такая возможность возрастает по мере накопления сил на соответствующем направлении.

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По информации украинского ведомства, российские военные продолжают проводить воздушную разведку.

Кроме этого, оккупанты пытаются заблокировать продвижение ВСУ к северу и востоку от Харькова. Поэтому захватчики продолжают обстреливать в этом направлении ряд населенных пунктов.

Не оставляет росармия надежд относительно наступления на Изюмском направлении. Туда Россия перебросила 2 батальонные тактические группы из 35 общевойсковой армии.

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