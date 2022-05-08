Це доволі ускладнює контрнаступ для Збройних Сил України. Таку думку в ефірі 24 каналу висловив військовий експерт Олег Жданов.

До теми На північ Криму Росія стягує зенітно-ракетні сили, – "Схеми"

Окупанти готуються, що ЗСУ підуть у контрнаступ

За його словами, російська армія намагається закрити повітря над Херсоном і областю, а також – на північ, куди зможе дістати.

Це – прикриття своїх військ для того, щоб ускладнити нам контрнаступальну операцію,

– наголосив Жданов.

Він пояснив, окупанти теж готуються до того, що українські захисники в якийсь момент перейдуть у контрнаступ і звільнятимуть нашу територію.

"Тому, на жаль, констатуємо, що вони (росвійськові – 24 канал) підсилюють протиповітряну оборону, висуваючи підрозділ на північ півострова", – зауважив військовий експерт.

Росія стягує зенітно-ракетні сили

Журналісти "Схем" опублікували матеріал, в якому стверджують, що Росія стягнула зенітно-ракетні сили на північ від тимчасово окупованого півострова. Про це свідчать світлини, які зробили за допомогою супутника.

Згідно з фотографіями, окупанти сконцентрували свою військову техніку на двох ділянках Філатівки. Окрім ракетно-зенітних комплексів, росармія розташувала на відповідній території склад палива, броньовані машини тощо.

"Звільнення територій України залежить від можливостей ЗСУ"

Військовий експерт зауважив, що оцінюючи ймовірність звільнення територій нашої держави, зокрема Херсонської області, потрібно брати за показник не час, а можливості ЗСУ.

Якщо у нас там буде накопичено достатньо сил і засобів, то рішення щодо проведення контрнаступу на Херсонському напрямку ухвалять відповідно до готовності наших військ проводити такі заходи. Олег Жданов Військовий експерт

Жданов відзначив, що гадати, коли саме це станеться, фактично неможливо. Адже повну інформацію про готовність наших військ має тільки Генеральний штаб. Однак така можливість зростає за мірою накопичення сил на відповідному напрямку.

Остання інформація Генштабу станом на ранок 8 травня

За інформацією українського відомства, російські військові продовжують проводити повітряну розвідку.

Окрім цього, окупанти намагаються заблокувати просування ЗСУ на північ та схід від Харкова. Тому загарбники продовжують обстрілювати в цьому напрямку низку населених пунктів.

Не полишає росармія надій щодо наступу на Ізюмському напрямку. Туди Росія перекинула 2 батальйонні тактичні групи із 35-ї загальновійськової армії.

Ворог продовжує штурмувати "Азовсталь". Аби прорвати оборону наших захисників в Маріуполі, окупанти використовують артилерію і танки.

Важливо – нове зведення Генштабу за 8 травня: дивіться відео