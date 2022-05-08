Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу Збройних Сил України від 8 травня. У відомстві наголошують, що російські війська продовжують вести повітряну розвідку.

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Ситуація Слобожанському напрямку: дані за 8 травня

Противник зосередив основні зусилля на блокуванні подальшого просування наших військ у бік державного кордону України на північ та схід від міста Харків. Для цього російські війська продовжили інтенсивні артилерійські обстріли у районах населених пунктів:

Прудянка,

Слатине,

Циркуни.

Щоб посилити оборону в районі населеного пункту Козача Лопань, окупанти провели заходи з інженерного обладнання позицій.

Ізюмський напрямок

На Ізюмському напрямку противник зосереджував основні зусилля на підготовці до продовження наступу на напрямках Ізюм – Барвінкове та Ізюм – Слов’янськ.

Нагадаємо. Російські окупанти продовжують цинічно обстрілювати касетними снарядами мирне населення в Ізюмі. При цьому, як зазначає депутат Ізюмської міської ради Максим Стрельник, ворог звинувачує у використанні цієї забороненої зброї Збройні Сили України.

З метою посилення угруповання з території Росії загарбниці війська передислокували дві батальйонні тактичні групи зі складу 35-ї загальновійськової армії у визначені райони. У цьому ж напрямку окупанти здійснили артилерійські обстріли позицій підрозділів Сил оборони.

Для уточнення положення наших військ противник продовжував ведення повітряної розвідки у районах населених пунктів Ізюм та Кам’янка.

Раніше радник глави МВС Вадим Денисенко зазначив, що одне з ключових завдань Росії – вийти через Ізюмський напрямок на Донбас. Точніше – на Слов'янськ і на Краматорськ. Через стратегічне значення, цей напрямок залишається одним із найскладніших.

Згідно із картою бойових дій, 7 травня біля сіл Циркуни та Руські Тишки росіяни підірвали 3 автомобільні мости, щоб сповільнити контрнаступ ЗСУ.

За словами голови Харківської військової адміністрації Олега Синєгубова, ворог біля Ізюма має значні втрати, хоч постійно намагається випробувати українську оборону. Водночас є жертви і серед цивільного населення. Так, лише за 7 травня на Харківщині 2 людей загинули, 4 – отримали травми.

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