Об этом говорится в утренней сводке Генштаба Вооруженных Сил Украины от 8 мая. В ведомстве отмечают, что российские войска продолжают вести воздушную разведку.

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Ситуация по Слобожанскому направлению: данные за 8 мая

Противник сосредоточил основные усилия на блокировании дальнейшего продвижения наших войск в сторону государственной границы Украины к северу и востоку от Харькова. Для этого российские войска продолжили интенсивные артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов:

Прудянка,

Слатино,

Циркуны.

Чтобы усилить оборону в районе населенного пункта Казачья Лопань, оккупанты провели мероприятия по инженерному оборудованию позиций.

Изюмское направление

На Изюмском направлении противник сосредоточивал основные усилия на подготовке к продолжению наступления на направлениях Изюм – Барвенково и Изюм – Славянск.

Напомним. Российские оккупанты продолжают цинично обстреливать кассетными снарядами мирное население в Изюме. При этом, как отмечает депутат изюмского городского совета Максим Стрельник, враг обвиняет в использовании этого запрещенного оружия Вооруженные Силы Украины.

В целях усиления группировки с территории России захватнические войска передислоцировали две батальонные тактические группы из состава 35-й общевойсковой армии в определенные районы. В этом же направлении оккупанты совершили артиллерийские обстрелы позиций подразделений Сил обороны.

Для уточнения положения наших войск противник продолжал ведение воздушной разведки в районах населённых пунктов Изюм и Каменка.

Ранее советник главы МВД Вадим Денисенко отметил, что одна из ключевых задач России – выйти через Изюмское направление на Донбасс. Точнее – на Славянск и Краматорск. Из-за стратегического значения это направление остается одним из самых сложных.

Согласно карте боевых действий, 7 мая у сел Циркуны и Русские Тишки россияне взорвали 3 автомобильных моста, чтобы замедлить контрнаступление ВСУ.

По словам главы Харьковской военной администрации Олега Синегубова, у врага в Изюме значительные потери. В то же время есть жертвы и среди гражданского населения. Так, только за 7 мая в Харьковской области 2 человека погибли, 4 – получили травмы.

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