Россия стягивает ПВО к Крыму, обнажая другие направления, – ВМС

Чтобы сохранить контроль над оккупированным Крымом Россия насыщает полуостров системами ПВО. Таким образом, страна-агрессор "оголяет" другие направления.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на представителя ВМС ВСУ полковника Дмитрия Плетенчука в эфире телемарафона.

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Россия стягивает ПВО в Крым

Плетенчук отметил, что плотность ПВО в Крыму выше, чем во многих регионах на территории самой России.

Крым – это символическая и логистическая ценность для России. Плотность ПВО на острове – выше, чем во многих регионах самой России. Из-за санкций и нехватки микроэлектроники у россиян ограниченные возможности для пополнения потерь,

– отметил он.

Плетенчук рассказал, что с начала 2024 года украинские силы уничтожили значительное количество российской ПВО, штаб Черноморского флота и другие объекты. Несмотря на потери, Россия продолжает запускать дроны с территории Крыма.

"Это мобильные установки, которые можно перемещать, но в основном они используют проверенные локации", – отметил представитель ВМС.