Готовятся к ударам: оккупанты срочно усиливают ПВО возле Крымского моста

Российские оккупационные войска в срочном порядке развертывают дополнительные подразделения противовоздушной обороны и мобильные огневые группы вблизи Керченского моста. Захватчики пытаются плотно перекрыть возможные пути подхода украинских морских дронов и защитить объект от воздушных атак.

По данным партизанского движения "Атеш", противник проводит срочное пополнение боекомплекта на обоих берегах Керченского пролива.

Как оккупанты готовятся к ударам?

Позиции оккупантов сосредоточены на ключевых подступах к переправе с обоих берегов Керченского пролива. Основные огневые точки и расчеты ПВО со стороны временно оккупированной Керчи захватчики размещают на мысе Ак-Бурун, острове Тузла, а также на прилегающих доминирующих высотах и непосредственно вдоль береговой линии.

Оккупанты обустраивают новые огневые точки возле Крымского моста / Фото "Атеш"

Со стороны Краснодарского края огневые рубежи россиян размещены в районе косы Тузла, вблизи станицы Тамань и на прибрежных фортификационных сооружениях.

Выбор указанных локаций обусловлен стремлением захватчиков создать максимальную плотность огня против воздушных целей и полностью перекрыть коридоры для потенциального выхода украинских беспилотных катеров.

Все места сосредоточения сил, дислокации военной техники и новые позиции расчетов вражеской ПВО оперативники движения сопротивления своевременно фиксируют и передают Силам обороны Украины.

Ворог також поповнює склади боєприпасів / Фото "Атеш"

Усиливали ли оборону стратегического объекта ранее?

Ранее захватчики возвели вокруг Крымского моста многоуровневую оборонную зону из нескольких линий защиты для противодействия надводным и подводным дронам.

Кроме того, мы сообщали, что российские войска создают логистические мосты к возможным баллистическим ударам, а командование Черноморского флота России перевело подразделения в состояние повышенной боевой готовности, опасаясь комбинированных атак.