Россия усиливает систему противовоздушной обороны на границе с Украиной
Источник:Генштаб ВСУ
В отдельных районах украинско-российской границы страна-агрессор усиливает свои позиции. Речь идет о системе противовоздушной обороны.
Также российские оккупанты инженерно оборудуют свои позиции. Об этом сообщили в Генштабе 18 мая.
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В отдельных районах противник усиливает систему противовоздушной обороны и инженерного оборудования позиций,
– говорится в сообщении.
Кроме того, враги продолжают удерживать свои подразделения в приграничных районах Брянской и Курской областей. Оккупанты делают это для демонстрации и с целью сковывания украинских войск.
Ситуация на украинско-белорусской границе
На Волынском, Полесском и Северском направлениях ситуация остается напряженной. Белорусские военные выполняют задачи по усилению украино-белорусской границы в Брестской и Гомельской областях.
Есть угроза ракетных и авиационных ударов по Украине с территории Беларуси.
Новости от Генштаба по состоянию на утро 18 мая: коротко
- В Донецком операционном районе и на Славянском направлении российские оккупанты обстреливают всю линию столкновения и населенные пункты.
- Основные усилия враг сосредоточивает на том, чтобы удержать занятые позиции, провести разведку, пополнить свои запасы и улучшить тактическое положение.
- В Харьковском направлении враг сосредоточился на удержании занимаемых позиций. Оккупанты обстреливают из артиллерии Циркуны, Русские Тишки, Черкасские Тишки и Питомник.
- На Славянском направлении оккупанты наступают на Долгенькое. Они развернули подразделения реактивной и ствольной артиллерии.
- На Донецком направлении захватчики продолжают наступать на Лиманском, Северодонецком, Бахмутском, Авдеевском и Кураховском направлениях. На Лиманском направлении враг пытается захватить Дробышево и блокирует Лиман с севера. На Бахмутском и Северодонецком направлениях оккупанты сосредоточили до 15 вертолетов.
- В Мариуполе оккупанты продолжают блокировать "Азовсталь". Они наносят артиллерийские и авиационные удары.
- На Новопавловском и Запорожском направлениях враг усиливает группировку войск для наступления в направлении Пологи – Орехов.
- На Николаевском направлении оккупанты развернули до 10 батарей реактивной и до 8 батарей ствольной артиллерии.