Боятся ударов ВСУ: оккупанты строят защитные сооружения на аэродроме Саки

Пытаясь защититься от ударов Сил обороны, оккупанты в Крыму начали возводить защитные сооружения на аэродромах. В частности, говорится об аэродроме Саки вблизи Новофедоровки.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Атеш".

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Оккупанты боятся ударов по аэродромам

Агенты "Атеш" провели разведку вблизи военной базы Саки, что вблизи Новофедоровки. Так, партизаны зафиксировали спецтехнику и оккупантов, которые проводят строительные работы в аэропорту. Очевидно, российские захватчики пытаются возвести защитные сооружения для самолетов.

Кроме того, было зафиксировано точное количество и типы самолетов, размещенных на аэродроме, а также системы ПВО, которые их прикрывают.

Координаты: 45.099065258, 33.60950037

Военная база под Новофедоровкой – больше в галерее

Как отметили в "Атеш", на военной базе Саки с 2014 года дислоцируется 43-й отдельный морской штурмовой авиационный полк на самолетах Су-24М и Су-30СМ.

Всю собранную информацию о размещении самолетов, РЛС, техники и личного состава агенты "Атеш" передали в Силы обороны Украины. К слову, ранее Силы обороны Украины неоднократно наносили успешные удары по этому объекту.