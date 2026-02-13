Уже дал команду сделать то же самое, – командор "Ахиллеса" о хитростях врага на поле боя
- Россия использует бронированные машины с вращающимися тросами для отбрасывания украинских беспилотников на запорожском направлении.
- Командир "Ахиллеса" Юрий Федоренко подчеркивает, что такие примитивные технические решения могут быть эффективными, поэтому их не следует недооценивать.
Россия на запорожском направлении начала использовать бронированные машины с вращающимися тросами, чтобы отбрасывать украинские беспилотники. Такие конструкции могут выглядеть примитивно, однако уже применяются на поле боя.
Командир 429 отдельной бригады беспилотных систем "Ахиллес", Герой Украины Юрий Федоренко в эфире 24 Канала заявил, что подобные технические решения не стоит высмеивать или недооценивать. По его словам, даже простые на вид средства могут давать противнику результат.
Импровизированная защита техники уже дает результат
Россияне на поле боя начали активно использовать дополнительную импровизированную защиту на технике – сетки, тросы, металлические конструкции, которые вращаются. Внешне такие решения могут выглядеть примитивно или даже вызывать иронию. Однако на практике они способны усложнять работу украинских дронов и менять алгоритм поражения целей.
Распущенные тросы и те сетки, которые они затягивают на бронированной технике, таки дают свою результативность. Если танк можно вынести с двух ударов, иногда с одного, то когда он весь заварен, надо потратить энное количество дронов, чтобы сначала сбить защиту и уже потом доковыряться до тела танка,
– объяснил Федоренко.
По его словам, логика таких решений проста – отодвинуть момент подрыва как можно дальше от корпуса машины. Это уменьшает эффект кумулятивной струи и концентрированное поражение брони. В результате противник повышает живучесть техники даже за счет кустарных конструкций.
Мы воюем не против идиотов в военном плане. Мы воюем против ресурсной страны, которая превосходит нас по количеству сил и средств в разы,
– подчеркнул он.
Недооценка противника является опасной ошибкой. Именно поэтому каждое техническое решение врага нужно анализировать без эмоций и проверять его реальную эффективность.
Стоит ли копировать технические решения противника?
Любую новую идею противника нужно детально разбирать и тестировать без эмоций. Если решение показывает результат, его следует адаптировать под свои нужды. В современной войне, по убеждению Федоренко, побеждает тот, кто быстрее внедряет изменения.
Я уже дал команду сделать то же самое. Мне переслали информацию об этом роботизированном наземном комплексе с элементом, крутящегося, и я дал задание проработать подобную вещь,
– отметил Федоренко.
По его словам, речь идет не о слепом копировании, а об эксперименте. Для тестирования планируют использовать устаревшие или неликвидные FPV-дроны, которые не применяются на линии боевого соприкосновения. Такой подход позволяет проверить эффективность без потери боевого ресурса.
Все, что делает противник, надо очень пристально разбирать в деталях и тестировать. Если тесты показывают, что это средство может быть эффективно, внедрять. Если показывает, что неэффективно, двигаться дальше,
– подчеркнул он.
Он добавил, что постоянный поиск решений является ключом к живучести подразделений. Именно адаптация и скорость принятия технических изменений позволяют удерживать преимущество на поле боя даже в условиях ресурсного преимущества России.
Почему нельзя "ловить бронзу" на войне?
Даже высокие результаты подразделения не дают права останавливаться в развитии. По словам командира, в войне нельзя успокаиваться мыслью, что собственные беспилотники лучше или что тактика уже отработана до идеала. Постоянный поиск новых решений и обмен опытом критически важны для выживания.
Никогда не надо ловить бронзу. Надо это признавать и быть гордым, но никогда не ловить бронзу. Всегда искать решения. Постоянный поиск,
– подчеркнул Федоренко.
По его словам, командиры должны непрерывно коммуницировать между собой, анализировать подготовку, технические решения и тактику применения. Он подчеркнул, что даже небольшие подразделения иногда демонстрируют лучшие результаты в узком направлении, потому что специализируются только на одной задаче. Именно такой опыт стоит перенимать и масштабировать.
Даже если ты топ-лидер, это не значит, что мы делаем лучше всех. Иногда маленькие подразделения в своем направлении показывают чрезвычайные результаты, и мы берем их опыт и внедряем у себя,
– отметил он.
Он добавил, что только постоянное обучение и адаптация позволяют сохранять живучесть личного состава. Самоуверенность, по его словам, является первым шагом к потерям. Именно эффективность Сил обороны Украины сдерживает противника от более значительных успехов.
Только поймал бронзу – это первый шаг к вечности. К вечности с точки зрения гибели,
– подытожил он.
Он подчеркнул, что самоуверенность в войне является опасной. Только постоянный поиск решений и готовность адаптироваться позволяют сохранять инициативу и защищать личный состав. В то же время это не означает, что можно недооценивать техническое развитие врага или пренебрегать его решениями. Постоянное совершенствование и трезвая оценка ситуации остаются ключевыми условиями устойчивости.
