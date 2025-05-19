Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Defense Express, который цитирует специалиста в области РЭБ и РЭР Сергея "Флеша" Бескрестнова и военного Александра Карпюка. Они подробно проанализировали "нескрываемую пропаганду" страны-агрессора.

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Действительно ли россияне улучшили "Шахеды"

Недавно в соцсетях распространялась информация об усовершенствовании дальнобойных ударных дронов типа "Шахед" и то, что Украина якобы не имеет способов противодействия этой угрозе.

В Defense Express отмечают – Россия действительно наращивает производство и пытается улучшить свои дроны-камикадзе, однако последний "вброс" не имеет ничего общего с реальностью.

Во-первых, враг заявил, что благодаря доработанному двигателю "Шахеды" способны летать на высоте более 3 километров со скоростью более 200 километров. Это должно было бы сделать украинские вертолеты и мобильные огневые группы беспомощными, а единственным средством борьбы остались бы истребители F-16.

"Шахеды" действительно могут развивать названую скорость на этой высоте, однако при таком условии приходится жертвовать расстоянием и уменьшением боевой части. Более того, для оснащенных ПЗРК мобильных огневых групп подобные изменения фактически ничего не меняют. Также Карпюк отмечает, что зенитные дроны на украинском вооружении сбивают цели и на больших высотах.

Во-вторых, якобы доработанный планер и способность пикирования с большой высоты и с большой скоростью, что подходит для любых дронов аналогичного класса.

Это несколько усложняет работу мобильным огневым группам, но негативно влияет на точность беспилотника, осуществляющего пикирование.

В-третьих, микроэлектроника – россияне действительно используют лучшие антенны с большим количеством элементов, что требует соответственно большего количества средств РЭБ, чтобы подавить "Шахед".

По словам Бескрестнова, пока все системы РЭБ, которые используются для борьбы с "Шахедами", украинского производства. Усовершенствование усложняет работу, но не является "вундервафлей".

В-четвертых, "лучший в мире антиспуфинговый алгоритм".

Для этого необходимо использовать значительно лучшие CRPA-антенны, что дорого, ведь "Шахеды" – массовое оружие. Другой способ заключается в усовершенствовании алгоритмов, где сложно придумать что-то новое и уникальное.

В-пятых, враг заявил об увеличении боевой части с 50 до 90 килограммов.

Эксперты отмечают, что БпЛА действительно могут иметь различные боевые части, в том числе и опасную обломочно-фугасную на 90 килограммов. В то же время увеличенная версия влияет на уменьшение дальности дронов, поэтому россияне не будут использовать ее во всех "Шахедах".

В-шестых, так называемая доработка тактики применения.

На любую новую тактику в конце концов можно найти противодействие угрозе, которую главное вовремя отслеживать,

– пишут в Defense Express.

Напомним, накануне представитель Воздушных сил Юрий Игнат заявил, что враг меняет тактику, чтобы обойти ПВО, в частности мобильные огневые группы. Россияне запускают дроны по всей территории Украины.