Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Defense Express, який цитує фахівця в галузі РЕБ та РЕР Сергія "Флеша" Бескрестнова та військового Олександра Карпюка. Вони детально проаналізували "неприховану пропаганду" країни-агресорки.

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Чи справді росіяни покращили "Шахеди"

Нещодавно в соцмережах ширилася інформація про удосконалення далекобійних ударних дронів типу "Шахед" та те, що Україна нібито не має способів протидії цій загрозі.

У Defense Express зазначають – Росія справді нарощує виробництво та намагається покращити свої дрони-камікадзе, однак останній "вкид" не має нічого спільного з реальністю.

По-перше, ворог заявив, що завдяки доопрацьованому двигуну "Шахеди" здатні літати на висоті понад 3 кілометри зі швидкістю в понад 200 кілометрів. Це мало б зробити українські гелікоптери й мобільні вогневі групи безпорадними, а єдиним засобом боротьби залишися б винищувачі F-16.

"Шахеди" дійсно можуть розвивати названу швидкість на цій висоті, однак за такої умови доводиться жертвувати відстанню та зменшенням бойової частини. Ба більше, для оснащених ПЗРК мобільних вогневих груп подібні зміни фактично нічого не змінюють. Також Карпюк зауважує, що зенітні дрони на українському озброєнні збивають цілі й на більших висотах.

По-друге, нібито доопрацьований планер і здатність пікірування з великої висоти та з великою швидкістю, що підходить для будь-яких дронів аналогічного класу.

Це дещо ускладнює роботу мобільним вогневим групам, але негативно впливає на точність безпілотника, що здійснює пікірування.

По-третє, мікроелектроніка – росіяни справді використовують кращі антени з більшою кількістю елементів, що вимагає відповідно більшої кількості засобів РЕБ, аби подавити "Шахед".

За словами Бескрестнова, наразі всі системи РЕБ, які використовуються для боротьби із "Шахедами", українського виробництва. Удосконалення ускладнює роботу, але не є "вундервафлею".

По-четверте, "найкращий у світі антиспуфінговий алгоритм".

Для цього необхідно використовувати значно кращі CRPA-антени, що дорого, адже "Шахеди" – масова зброя. Інший спосіб полягає в удосконаленні алгоритмів, де складно вигадати щось нове та унікальне.

По-п'яте, ворог заявив про збільшення бойової частини з 50 до 90 кілограмів.

Експерти зазначають, що БпЛА справді можуть мати різні бойові частини, зокрема й небезпечнішу уламково-фугасну на 90 кілограмів. Водночас збільшена версія впливає на зменшення дальності дронів, тож росіяни не використовуватимуть її в усіх "Шахедах".

По-шосте, так зване доопрацювання тактики застосування.

На будь-яку нову тактику зрештою можна знайти протидію загрозі, яку головне вчасно відстежувати,

– пишуть у Defense Express.

Нагадаємо, напередодні представник Повітряних сил Юрій Ігнат заявив, що ворог змінює тактику, аби обійти ППО, зокрема мобільні вогневі групи. Росіяни запускають дрони по всій території України.