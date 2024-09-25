Неожиданное решение: почему Россия устанавливает дополнительные камеры на свои дроны

Украинские военные нашли решение, как бороться против разведывательных БпЛА России с помощью FPV-дронов. Сейчас оккупанты думают, как спасать свои беспилотники.

Об этом 24 Каналу рассказал главный редактор Defence Express Олег Катков, прокомментировав информацию, что Россия начала устанавливать камеры заднего обзора на свои разведывательные дроны.

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Почему Россия устанавливает дополнительные камеры

Как отметил Катков, пока видно, что это кустарные решения. Вероятно, они хотят зафиксировать момент, когда к беспилотнику приближается украинский зенитный FPV-дрон.

Насколько оно работает – пока трудно сказать. Непонятно, в какой момент камера с небольшим разрешением сможет зафиксировать FPV-дрон. Здесь есть также вопросы к направленности камеры; к тому, что над этим должен следить отдельный человек и т.п.

Какая тактика здесь может быть? Условно враг заметил зенитный дрон. Первое, что он может сделать – банально взять и увеличить скорость, чтобы убежать. Зенитные дроны имеют сравнительно незначительное время в воздухе. Сначала надо подняться на высоту более 1 километра, а потом еще и разогнаться в диапазоне 100-180 километров в час. Это все выедает аккумуляторную батарею,

– рассказал Катков.

Несмотря на это, сфера зенитных FPV-дронов активно развивается. Уже были образцы, которые перешли порог в 300 километров в час. Поэтому это не должно было бы стать значительной проблемой.

В соцсетях оккупантов были идеи об установлении небольшого средства РЭБ, который сможет глушить FPV-дроны. Тут тоже есть много вопросов. Ведь на дроне нет свободного места и энергопитания для таких вещей. Хотя придумать здесь что-то возможно.

Комплекс РЭБ работает против определенных частот. Например, противодействуют стандартным частотам. Наши же используют нестандартные. Это – обычная практика. Учитывая важность зенитных дронов, для них важно интегрировать такие вещи как машинное зрение, автонаведения. Тогда удастся игнорировать условный российский РЭБ на дронах, которого пока еще не замечали,

– сказал Катков.

Обратите внимание! Подразделения Сил обороны Украины сейчас используют ударные беспилотники, которые способны сбивать разведывательные дроны врага вроде "Орлан-10", ZALA и т.п.