Военный эксперт Владислав Селезнев в эфире 24 Канала оценил их эффективность. Также рядом с резервуарами оккупанты установили мобильные РЕБ типа "Гроза-С".
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Эффективны ли российские "мангалы"
Российские оккупанты адаптируют свою деятельность, в частности защиту, к современным условиям ведения боевых действий. Это связано с реализацией определенных алгоритмов, которые обязаны усилить живучесть принципиальных для российской экономики компаний и структур.
Использование сеток определенным образом позволяет обезопасить вражеские нефтеперерабатывающие заводы от влияния украинских дронов. Если их применять комплексно с физическими преградами, средствами радиоэлектронной борьбы и воздушной обороны, это создает серьезные проблемы для наших операторов беспилотников. В то же время, единичное применение не даст эффекта.
Лишь благодаря массированности применения дронов можно обойти враждебное сопротивление. Война – это состязание технологий. Уверен, что наши операторы дронов найдут возможности и варианты, как использовать БПЛА наиболее точного и болезненного для врага. Чтобы противник терял, а не имел надежную защиту, какой бы мы ни могли преодолеть,
– сказал Владислав Селезнев.
Дроны атаковали Славянский НПЗ
- В ночь на 27 апреля украинские беспилотники совершили массированный налет на Краснодарский край России. Дроны попали в нефтеперерабатывающий завод "Славянск-ЭКО" и Ильский НПЗ, где были поражены ректификационные и атмосферные колонны, являющихся ключевыми технологическими объектами заводов.
- Россияне сообщили, что противовоздушная оборона "сбила" и "перехватила" над территорией Краснодарского края 66 украинских БПЛА.
- За атакой на российские НПЗ против 27 апреля стоит именно Служба безопасности Украины, а также партизаны.
- Добавим, что 17 марта на этом заводе также были взрывы и вспыхнул масштабный пожар. Тогда россияне слышали не менее 7 громких взрывов.