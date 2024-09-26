Враг установил сразу 2 "Панциря" на башнях из металлоконструкций в Керченском проливе, – СМИ

Военные страны-агрессора установили сразу две системы ПВО "Панцирь" на башнях из металлоконструкций на острове Тузла в Керченском проливе.

Об этом сообщают в издании "Радио Свобода". Там также обнародовали соответствующие фотографии.

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Оккупанты установили 2 "Панциря" на башнях из металлоконструкций

Журналисты издания обнаружили местоположение российских систем ПВО на видео, которое сняли люди, которые проезжали по мосту.

Второй из "Панцирей" расположен слева по ходу движения из Тамани в Керчь за 1,7 километра от первого. В издании отмечают, что радары у обоих "Панцирей" во время съемки видео были активны. Там добавили, что геолокацию этих систем ПВО подтверждают и спутниковые снимки.

Также в издании распространили соответствующие фото.

Россияне установили 2 "Панциря" на башнях из металлоконструкций в Керченском проливе / Фото "Радио Свобода"